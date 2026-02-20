Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Севастополь погиб один человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:53 20.02.2026 (обновлено: 01:42 20.02.2026)
При атаке ВСУ на Севастополь погиб один человек
При атаке ВСУ на Севастополь погиб один человек - РИА Новости, 20.02.2026
При атаке ВСУ на Севастополь погиб один человек
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
севастополь
происшествия, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ на Севастополь погиб один человек

При атаке БПЛА ВСУ на Севастополь погиб человек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина, который, скорее всего, находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Как уточнил губернатор, пострадавший был ранен осколками сбитого беспилотника в голову и грудную клетку. Оперативно приехавшие медики "скорой" безуспешно попытались реанимировать его.
Губернатор добавил, что, по предварительной информации, в двух многоквартирных домах выбиты стекла в районе улицы Маршала Крылова, а также повреждены шесть частных домовладений в Ставковом переулке.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала