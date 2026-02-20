При атаке ВСУ на Севастополь погиб один человек

Как уточнил губернатор, пострадавший был ранен осколками сбитого беспилотника в голову и грудную клетку. Оперативно приехавшие медики "скорой" безуспешно попытались реанимировать его.

Губернатор добавил, что, по предварительной информации, в двух многоквартирных домах выбиты стекла в районе улицы Маршала Крылова, а также повреждены шесть частных домовладений в Ставковом переулке.