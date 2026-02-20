https://ria.ru/20260220/ataka-2075637204.html
При атаке ВСУ на Севастополь погиб один человек
20.02.2026
При атаке ВСУ на Севастополь погиб один человек
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T00:53:00+03:00
2026-02-20T00:53:00+03:00
2026-02-20T01:42:00+03:00
севастополь
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ
на Севастополь
погиб 30-летний мужчина, который, скорее всего, находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе", - написал Развожаев
в Telegram-канале
.
Как уточнил губернатор, пострадавший был ранен осколками сбитого беспилотника в голову и грудную клетку. Оперативно приехавшие медики "скорой" безуспешно попытались реанимировать его.
Губернатор добавил, что, по предварительной информации, в двух многоквартирных домах выбиты стекла в районе улицы Маршала Крылова, а также повреждены шесть частных домовладений в Ставковом переулке.
В ответ на атаки ВСУ
российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.