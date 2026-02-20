https://ria.ru/20260220/ataka-2075633428.html
ПВО отражает атаку БПЛА в Сочи
ПВО отражает атаку БПЛА в Сочи - РИА Новости, 20.02.2026
ПВО отражает атаку БПЛА в Сочи
Система ПВО работает в Сочи, отражается атака беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости, 20.02.2026
2026
ПВО отражает атаку БПЛА в Сочи
