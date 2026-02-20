Рейтинг@Mail.ru
ПВО отражает атаку БПЛА в Сочи - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/ataka-2075633428.html
ПВО отражает атаку БПЛА в Сочи
ПВО отражает атаку БПЛА в Сочи - РИА Новости, 20.02.2026
ПВО отражает атаку БПЛА в Сочи
Система ПВО работает в Сочи, отражается атака беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T00:19:00+03:00
2026-02-20T00:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391611_0:54:2903:1687_1920x0_80_0_0_6f5ad05b8ce599856531cfa0bfa2d023.jpg
https://ria.ru/20260219/pvo-2075626053.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391611_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_404f94df46b7502553a4c438576d4743.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи
Специальная военная операция на Украине, Сочи
ПВО отражает атаку БПЛА в Сочи

Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Сочи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Система ПВО работает в Сочи, отражается атака беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
"В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Прошунин отметил, что все службы наготове, жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Севастополе военные отражают воздушную атаку ВСУ
Вчера, 23:24
 
Специальная военная операция на УкраинеСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала