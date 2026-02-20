Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал первого замминистра культуры Ставрополья
18:17 20.02.2026
Суд арестовал первого замминистра культуры Ставрополья
Суд арестовал первого замминистра культуры Ставрополья
происшествия, ставропольский край, ставрополь, россия, российский союз молодежи
Происшествия, Ставропольский край, Ставрополь, Россия, Российский союз молодежи
ПЯТИГОРСК, 20 фев – РИА Новости. Суд арестовал на 1 месяц и 6 дней первого замминистра культуры Ставрополья, обвиняемую в хищении 19 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Взята под стражу первый заместитель министра культуры Ставропольского края. Ленинским районным судом города Ставрополя рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 6 суток в отношении гр-ки П., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере - ред.)… что привело… к хищению бюджетных денежных средств в размере более 19 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
На Ставрополье арестовали главу общественной организации по развитию спорта
25 января, 16:11
По версии следствия, чиновница вместе с сообщниками завысила стоимость услуг при проведении Всероссийского фестиваля работающей молодежи "На высоте". В документах, поданных в Краевой Дом народного творчества, была указана завышенная цена, в результате чего из бюджета похитили более 19 миллионов рублей.
I Всероссийский творческий фестиваль работающей молодежи "На высоте" прошел на Ставрополье в сентябре 2022 года, он был организован при поддержке правительства Ставропольского края, Федерального агентства по делам молодежи и общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи". Мероприятие собрало около 1,9 тысячи человек.
Согласно сайту министерства, должность первого заместителя министра занимает Галина Павлова.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
На Ставрополье арестовали обвиняемого в мошенничестве помощника губернатора
13 июля 2025, 15:34
 
ПроисшествияСтавропольский крайСтавропольРоссияРоссийский союз молодежи
 
 
