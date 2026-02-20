Суд арестовал первого замминистра культуры Ставрополья

«

"Взята под стражу первый заместитель министра культуры Ставропольского края. Ленинским районным судом города Ставрополя рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 6 суток в отношении гр-ки П., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере - ред.)… что привело… к хищению бюджетных денежных средств в размере более 19 миллионов рублей", – говорится в сообщении.