https://ria.ru/20260220/arest-2075844467.html
Суд арестовал первого замминистра культуры Ставрополья
Суд арестовал первого замминистра культуры Ставрополья - РИА Новости, 20.02.2026
Суд арестовал первого замминистра культуры Ставрополья
Суд арестовал на 1 месяц и 6 дней первого замминистра культуры Ставрополья, обвиняемую в хищении 19 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:17:00+03:00
2026-02-20T18:17:00+03:00
2026-02-20T18:17:00+03:00
происшествия
ставропольский край
ставрополь
россия
российский союз молодежи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20260125/sud-2070186258.html
https://ria.ru/20250713/stavropole-2028872355.html
ставропольский край
ставрополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, ставрополь, россия, российский союз молодежи
Происшествия, Ставропольский край, Ставрополь, Россия, Российский союз молодежи
Суд арестовал первого замминистра культуры Ставрополья
Замминистра культуры Ставрополья арестовали по делу о хищении 19 млн рублей
ПЯТИГОРСК, 20 фев – РИА Новости. Суд арестовал на 1 месяц и 6 дней первого замминистра культуры Ставрополья, обвиняемую в хищении 19 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
«
"Взята под стражу первый заместитель министра культуры Ставропольского края. Ленинским районным судом города Ставрополя рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 6 суток в отношении гр-ки П., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере - ред.)… что привело… к хищению бюджетных денежных средств в размере более 19 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
По версии следствия, чиновница вместе с сообщниками завысила стоимость услуг при проведении Всероссийского фестиваля работающей молодежи "На высоте". В документах, поданных в Краевой Дом народного творчества, была указана завышенная цена, в результате чего из бюджета похитили более 19 миллионов рублей.
I Всероссийский творческий фестиваль работающей молодежи "На высоте" прошел на Ставрополье в сентябре 2022 года, он был организован при поддержке правительства Ставропольского края, Федерального агентства по делам молодежи и общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи
". Мероприятие собрало около 1,9 тысячи человек.
Согласно сайту министерства, должность первого заместителя министра занимает Галина Павлова.