Apple посоветовала пользователям в США обращаться к разработчикам MAX

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Корпорация Apple советует пользователям своих устройств в США напрямую обращаться к разработчикам мессенджера Мах за помощью для скачивания приложения, следует из ответа, полученного корреспондентом РИА Новости в службе поддержки американской компании.
Бета-версию цифровой платформы Max компания VK запустила в марте 2025 года. Платформа позволяет пользователям обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Приложение доступно в магазинах App Store, RuStore и Google Play.
Однако для пользователей App Store, зарегистрированных в американской версии магазина, приложение по-прежнему остается недоступно для скачиваний как на смартфоны, так и на другие устройства Apple.
"Свяжитесь с разработчиком приложения, чтобы проверить, есть ли у них иные опции для использования приложения", - ответили в службе пользовательской поддержки Apple в США на вопрос о возможном доступе к мессенджеру Мах.
Там добавили, что одной из опций в текущей ситуации может стать скачивание приложения по ссылке от разработчика вместо App Store.
