Рейтинг@Mail.ru
Apple посоветовала пользователям в США обращаться к разработчикам MAX - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/apple-2075660457.html
Apple посоветовала пользователям в США обращаться к разработчикам MAX
Apple посоветовала пользователям в США обращаться к разработчикам MAX - РИА Новости, 20.02.2026
Apple посоветовала пользователям в США обращаться к разработчикам MAX
Корпорация Apple советует пользователям своих устройств в США напрямую обращаться к разработчикам мессенджера Мах за помощью для скачивания приложения, следует... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T08:10:00+03:00
2026-02-20T08:10:00+03:00
технологии
сша
apple
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_0:2:3289:1852_1920x0_80_0_0_749444f6fb182f9155c5b12b4546623e.jpg
https://ria.ru/20260218/svo-2075307874.html
https://ria.ru/20260217/max-2074938541.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_4accb5577c85b79192cb08861c69abf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, apple, google
Технологии, США, Apple, Google
Apple посоветовала пользователям в США обращаться к разработчикам MAX

Apple советует американцам обращаться к разработчикам MAX за скачиванием

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Корпорация Apple советует пользователям своих устройств в США напрямую обращаться к разработчикам мессенджера Мах за помощью для скачивания приложения, следует из ответа, полученного корреспондентом РИА Новости в службе поддержки американской компании.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
Приложения MAX и Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Минцифры рассчитывает на переход на MAX в зоне СВО
18 февраля, 20:43
Бета-версию цифровой платформы Max компания VK запустила в марте 2025 года. Платформа позволяет пользователям обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Приложение доступно в магазинах App Store, RuStore и Google Play.
Однако для пользователей App Store, зарегистрированных в американской версии магазина, приложение по-прежнему остается недоступно для скачиваний как на смартфоны, так и на другие устройства Apple.
"Свяжитесь с разработчиком приложения, чтобы проверить, есть ли у них иные опции для использования приложения", - ответили в службе пользовательской поддержки Apple в США на вопрос о возможном доступе к мессенджеру Мах.
Там добавили, что одной из опций в текущей ситуации может стать скачивание приложения по ссылке от разработчика вместо App Store.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В MAX появилось более миллиона приватных каналов за неделю
17 февраля, 13:17
 
ТехнологииСШАAppleGoogle
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала