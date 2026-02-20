Apple посоветовала пользователям в США обращаться к разработчикам MAX

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Корпорация Apple советует пользователям своих устройств в США напрямую обращаться к разработчикам мессенджера Мах за помощью для скачивания приложения, следует из ответа, полученного корреспондентом РИА Новости в службе поддержки американской компании.

Там добавили, что одной из опций в текущей ситуации может стать скачивание приложения по ссылке от разработчика вместо App Store.