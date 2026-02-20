Рейтинг@Mail.ru
Студента, раненного при стрельбе в Анапе, выписали из больницы
20.02.2026
20:10 20.02.2026
Студента, раненного при стрельбе в Анапе, выписали из больницы
Раненный при стрельбе в Анапском индустриальном техникуме студент выписан из больницы в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 20.02.2026
Студента, раненного при стрельбе в Анапе, выписали из больницы

КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Раненный при стрельбе в Анапском индустриальном техникуме студент выписан из больницы в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
"По информации городской больницы Анапы, студента выписали сегодня", - сообщили агентству в пресс-службе.
Вторая пациентка, библиотекарь техникума, сейчас находится в стабильном состоянии, уточнил собеседник агентства. Она была переведена в краевую больницу. Женщине оказано необходимое лечение, сейчас она готовится к переводу обратно в Анапу.
Днем 11 февраля вооруженный похищенным у родственника ружьем 17-летний подросток прибыл к Анапскому индустриальному техникуму, где открыл стрельбу. В результате погиб 55-летний охранник учреждения Николай Замараев, пытавшийся пресечь его действия, пострадали учащийся и библиотекарь. Стрелявший арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия. Также суд заключил под стражу до 11 апреля студента, который подстрекал к убийствам в техникуме.
Одногруппник студента, стрелявшего в Анапе, сознался в подстрекательстве
12 февраля, 12:29
