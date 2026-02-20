Студента, раненного при стрельбе в Анапе, выписали из больницы

Вторая пациентка, библиотекарь техникума, сейчас находится в стабильном состоянии, уточнил собеседник агентства. Она была переведена в краевую больницу. Женщине оказано необходимое лечение, сейчас она готовится к переводу обратно в Анапу.

Днем 11 февраля вооруженный похищенным у родственника ружьем 17-летний подросток прибыл к Анапскому индустриальному техникуму, где открыл стрельбу. В результате погиб 55-летний охранник учреждения Николай Замараев, пытавшийся пресечь его действия, пострадали учащийся и библиотекарь. Стрелявший арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия. Также суд заключил под стражу до 11 апреля студента, который подстрекал к убийствам в техникуме.