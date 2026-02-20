Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области добыли уникальный алмаз весом в 228 карат - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/almaz-2075852590.html
В Архангельской области добыли уникальный алмаз весом в 228 карат
В Архангельской области добыли уникальный алмаз весом в 228 карат - РИА Новости, 20.02.2026
В Архангельской области добыли уникальный алмаз весом в 228 карат
Алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата был добыт на горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба в Архангельской области, сообщила компания "АГД... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:41:00+03:00
2026-02-20T18:41:00+03:00
мурманск
архангельская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075851872_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2f1af9b2ee34340c65f4203d16c1ba55.jpg
https://ria.ru/20260131/almaz-2071452321.html
мурманск
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075851872_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_293b358cd850e2244872e83028816001.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманск, архангельская область, общество
Мурманск, Архангельская область, Общество
В Архангельской области добыли уникальный алмаз весом в 228 карат

В Архангельской области добыли алмаз весом 228,62 карата

© Фото : АГД Даймондс/ВКонтактеАлмаз ювелирного качества весом 228,62 карата был добыт на горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба в Архангельской области
Алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата был добыт на горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : АГД Даймондс/ВКонтакте
Алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата был добыт на горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба в Архангельской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 20 фев – РИА новости. Алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата был добыт на горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба в Архангельской области, сообщила компания "АГД Даймондс".
"На горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба был добыт алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата и размером 50,5 х 30,6 х 18,6 миллиметра Данный кристалл стал первым особо крупным (свыше 50 карат) алмазом, добытым в этом году, и 52-м уникальным камнем, извлеченным на месторождении имени В. Гриба", - говорится в сообщении.
Как пояснили в компании, проведя предварительную классификацию, специалисты отнесли кристалл ко второму типу алмазов с минимальным содержанием азота. Данная разновидность камней встречается крайне редко и составляет малую долю природных алмазов – менее 1%.
Алмаз весом 340 карат - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза
31 января, 17:13
 
МурманскАрхангельская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала