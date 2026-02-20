https://ria.ru/20260220/almaz-2075852590.html
В Архангельской области добыли уникальный алмаз весом в 228 карат
В Архангельской области добыли уникальный алмаз весом в 228 карат - РИА Новости, 20.02.2026
В Архангельской области добыли уникальный алмаз весом в 228 карат
Алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата был добыт на горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба в Архангельской области, сообщила компания "АГД...
мурманск
архангельская область
общество
В Архангельской области добыли уникальный алмаз весом в 228 карат
В Архангельской области добыли алмаз весом 228,62 карата