В аэропортах Самары и Чебоксар ввели временные ограничения
В аэропортах Самары и Чебоксар ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Самары и Чебоксар, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.02.2026
