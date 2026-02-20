Рейтинг@Mail.ru
10:05 20.02.2026 (обновлено: 11:05 20.02.2026)
Работу аэропорта в Вене остановили из-за снегопада
вена, австрия, снегопад в москве, в мире
© РИА Новости / Игорь Онучин
Самолет в небе
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
ВЕНА, 20 фев - РИА Новости. Работа аэропорта в Вене полностью остановлена из-за сильного снегопада, выполнение полетов до 9.00 (11.00 мск) невозможно, заявил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Петер Клееманн.
По его словам, из-за текущих экстремальных погодных условий с сильным снегопадом по всей восточной части Австрии в настоящее время выполнение полетов в аэропорту Вены невозможно.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее возобновить полеты. По текущей оценке, с 9.00 (11.00 мск) могут стать возможны отдельные вылеты, а с 10.00 (12.00 мск) - также посадки. Однако задержки по-прежнему вероятны", - отметил он.
Собеседник агентства уточил, что с начала снегопада накануне, около 19.00 (21.00 мск), около 200 сотрудников и более 100 единиц техники занимаются расчисткой снега и противообледенительной обработкой.
"За последние 12 часов было вывезено около 1000 грузовиков снега общим объемом примерно 15 000 тонн. При этом необходимо расчистить площадь около 3 миллионов квадратных метров, включая перрон, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, а также все остальные эксплуатационные и транспортные зоны аэропорта", - добавил пресс-секретарь.
По его информации, согласно расписанию, с раннего утра пятницы и до 9.00 (11.00 мск) было запланировано около 117 рейсов (прилеты и вылеты), 19 из них на данный момент отменены. "Не исключены и дальнейшие отмены", - уточнил собеседник. По его словам, прибывающие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты.
Аэропорт рекомендует пассажирам уточнять статус своих забронированных рейсов у авиакомпаний. "Если рейсы отменены, просим пассажиров не приезжать в аэропорт", - отметил представитель воздушной гавани. Согласно текущим прогнозам погоды, снегопад должен ослабнуть в течение первой половины дня.
ВенаАвстрияСнегопад в МосквеВ мире
 
 
