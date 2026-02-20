https://ria.ru/20260220/aeroport-2075676225.html
Работу аэропорта в Вене остановили из-за снегопада
Работу аэропорта в Вене остановили из-за снегопада - РИА Новости, 20.02.2026
Работу аэропорта в Вене остановили из-за снегопада
Работа аэропорта в Вене полностью остановлена из-за сильного снегопада, выполнение полетов до 9.00 (11.00 мск) невозможно, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:05:00+03:00
2026-02-20T10:05:00+03:00
2026-02-20T11:05:00+03:00
вена
австрия
снегопад в москве
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_0:5:3025:1707_1920x0_80_0_0_4d6787c1c60a04becce07a2f1b2c77ed.jpg
https://ria.ru/20260219/tsiklon-2075375384.html
https://ria.ru/20260218/dozhdi-2075130332.html
вена
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_6c53ed3d5492af88a77d62cb9d6ee933.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вена, австрия, снегопад в москве, в мире
Вена, Австрия, Снегопад в Москве, В мире
Работу аэропорта в Вене остановили из-за снегопада
РИА Новости: работу аэропорта в Вене остановили из-за сильного снегопада
ВЕНА, 20 фев - РИА Новости. Работа аэропорта в Вене полностью остановлена из-за сильного снегопада, выполнение полетов до 9.00 (11.00 мск) невозможно, заявил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Петер Клееманн.
По его словам, из-за текущих экстремальных погодных условий с сильным снегопадом по всей восточной части Австрии
в настоящее время выполнение полетов в аэропорту Вены
невозможно.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее возобновить полеты. По текущей оценке, с 9.00 (11.00 мск) могут стать возможны отдельные вылеты, а с 10.00 (12.00 мск) - также посадки. Однако задержки по-прежнему вероятны", - отметил он.
Собеседник агентства уточил, что с начала снегопада накануне, около 19.00 (21.00 мск), около 200 сотрудников и более 100 единиц техники занимаются расчисткой снега и противообледенительной обработкой.
"За последние 12 часов было вывезено около 1000 грузовиков снега общим объемом примерно 15 000 тонн. При этом необходимо расчистить площадь около 3 миллионов квадратных метров, включая перрон, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, а также все остальные эксплуатационные и транспортные зоны аэропорта", - добавил пресс-секретарь.
По его информации, согласно расписанию, с раннего утра пятницы и до 9.00 (11.00 мск) было запланировано около 117 рейсов (прилеты и вылеты), 19 из них на данный момент отменены. "Не исключены и дальнейшие отмены", - уточнил собеседник. По его словам, прибывающие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты.
Аэропорт рекомендует пассажирам уточнять статус своих забронированных рейсов у авиакомпаний. "Если рейсы отменены, просим пассажиров не приезжать в аэропорт", - отметил представитель воздушной гавани. Согласно текущим прогнозам погоды, снегопад должен ослабнуть в течение первой половины дня.