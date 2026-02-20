Культурно-образовательный центр открылся в Адыгее

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Республике Адыгея в селе Красногвардейском открылся Культурно-образовательный центр, В Республике Адыгея в селе Красногвардейском открылся Культурно-образовательный центр, сообщает пресс-служба правительства региона.

По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова в церемонии открытия принял участие заместитель председателя кабинета министров — министр финансов республики Виктор Орлов.

Также присутствовали председатель государственного совета — Хасэ Адыгеи Владимир Нарожный, министр сельского хозяйства региона Анзаур Куанов, заместитель министра культуры республики Светлана Кушу, глава Красногвардейского района Темур Губжоков и представители общественности.

Трехэтажное здание площадью 3,7 тысячи квадратных метров построено на улице Кооперативная, 7 В. Стоимость объекта составила свыше 320 миллионов рублей. Средства выделены по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий". Она реализуется в связке с "Народной программой" партии "Единая Россия". Для нового Центра закуплено оборудование на сумму более 40 миллионов рублей.

Орлов поздравил жителей района с открытием объекта.

"Все здесь сделано с душой и по современным стандартам. Уверен, что все, кто будет посещать этот Культурно-образовательный центр, всегда будут находить для себя что-то интересное и познавательное", – цитирует пресс-служба заместителя председателя.

В новом Центре объединились две библиотеки (центральная и детская), историко-краеведческий музей, штаб "Движения первых", учреждения дополнительного образования, а также современный конференц-зал.

В библиотеках обустроили не только читальные залы, но и комфортные места для досуга. Для музея закупили вместительное фондохранилище, оборудовали архив и выставочный зал. Оборудование Центра позволит проводить видеоконференции с другими регионами в целях сотрудничества и обмена профессиональным опытом.