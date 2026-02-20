Рейтинг@Mail.ru
Культурно-образовательный центр открылся в Адыгее - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
14:30 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/adygeya-2075769013.html
Культурно-образовательный центр открылся в Адыгее
Культурно-образовательный центр открылся в Адыгее - РИА Новости, 20.02.2026
Культурно-образовательный центр открылся в Адыгее
В Республике Адыгея в селе Красногвардейском открылся Культурно-образовательный центр, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:30:00+03:00
2026-02-20T14:30:00+03:00
республика адыгея
республика адыгея
красногвардейский район
виктор орлов
мурат кумпилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075767449_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9816f1a74a4c12fccb9479c28521824c.jpg
https://ria.ru/20260213/adygeya-2074215464.html
республика адыгея
красногвардейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075767449_23:0:2156:1600_1920x0_80_0_0_21427537b652d97226e4a6bef0743ad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика адыгея, красногвардейский район, виктор орлов, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Красногвардейский район, Виктор Орлов, Мурат Кумпилов
Культурно-образовательный центр открылся в Адыгее

Культурно-образовательный центр открылся в Адыгее в селе Красногвардейском

© Фото : пресс-служба Главы Республики АдыгеяКультурно-образовательный центр в селе Красногвардейском, Республика Адыгея
Культурно-образовательный центр в селе Красногвардейском, Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея
Культурно-образовательный центр в селе Красногвардейском, Республика Адыгея
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Республике Адыгея в селе Красногвардейском открылся Культурно-образовательный центр, сообщает пресс-служба правительства региона.
По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова в церемонии открытия принял участие заместитель председателя кабинета министров — министр финансов республики Виктор Орлов.
© Фото : пресс-служба Главы Республики АдыгеяКультурно-образовательный центр в селе Красногвардейском, Республика Адыгея
Культурно-образовательный центр в селе Красногвардейском, Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея
Культурно-образовательный центр в селе Красногвардейском, Республика Адыгея
Также присутствовали председатель государственного совета — Хасэ Адыгеи Владимир Нарожный, министр сельского хозяйства региона Анзаур Куанов, заместитель министра культуры республики Светлана Кушу, глава Красногвардейского района Темур Губжоков и представители общественности.
Трехэтажное здание площадью 3,7 тысячи квадратных метров построено на улице Кооперативная, 7 В. Стоимость объекта составила свыше 320 миллионов рублей. Средства выделены по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий". Она реализуется в связке с "Народной программой" партии "Единая Россия". Для нового Центра закуплено оборудование на сумму более 40 миллионов рублей.
Орлов поздравил жителей района с открытием объекта.
"Все здесь сделано с душой и по современным стандартам. Уверен, что все, кто будет посещать этот Культурно-образовательный центр, всегда будут находить для себя что-то интересное и познавательное", – цитирует пресс-служба заместителя председателя.
В новом Центре объединились две библиотеки (центральная и детская), историко-краеведческий музей, штаб "Движения первых", учреждения дополнительного образования, а также современный конференц-зал.
© Фото : пресс-служба Главы Республики АдыгеяКультурно-образовательный центр в селе Красногвардейском, Республика Адыгея
Культурно-образовательный центр в селе Красногвардейском, Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея
Культурно-образовательный центр в селе Красногвардейском, Республика Адыгея
В библиотеках обустроили не только читальные залы, но и комфортные места для досуга. Для музея закупили вместительное фондохранилище, оборудовали архив и выставочный зал. Оборудование Центра позволит проводить видеоконференции с другими регионами в целях сотрудничества и обмена профессиональным опытом.
Завершилась экскурсия видеовстречей с делегацией Успенского района Краснодарского края. Участники из двух районов-побратимов договорились о совместных проектах в культуре и образовании.
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Кумпилов дал поручения по ремонту соцобъектов в Адыгее
13 февраля, 16:32
 
Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяКрасногвардейский районВиктор ОрловМурат Кумпилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала