Собравшиеся в Австрии епископы ААЦ заявили о верности Католикосу всех армян - РИА Новости, 20.02.2026
01:29 20.02.2026
Собравшиеся в Австрии епископы ААЦ заявили о верности Католикосу всех армян
Собравшиеся в Австрии епископы ААЦ заявили о верности Католикосу всех армян - РИА Новости, 20.02.2026
Собравшиеся в Австрии епископы ААЦ заявили о верности Католикосу всех армян
Иерархи Армянской апостольской церкви по итогам состоявшегося в Австрии епископского сбора заявили о верности католикосу всех армян Гарегину II на фоне... РИА Новости, 20.02.2026
армения
австрия
сша
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
армения
австрия
сша
армения, австрия, сша, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
Армения, Австрия, США, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Собравшиеся в Австрии епископы ААЦ заявили о верности Католикосу всех армян

Собравшиеся в Австрии епископы ААЦ заявили о верности Католикосу Гарегину II

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКатоликос всех армян Гарегин II
Католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 фев - РИА Новости. Иерархи Армянской апостольской церкви по итогам состоявшегося в Австрии епископского сбора заявили о верности католикосу всех армян Гарегину II на фоне репрессий властей Армении против церкви.
Ранее католикос всех армян Гарегин II назначил епископское собрание в австрийском городе Санкт-Пёльтен. Такое решение было принято на фоне нападок властей Армении на церковь и арестов церковных иерархов. Пятнадцатого февраля архиепископ ААЦ Натан Ованнисян сообщил журналистам, что статус назначенного в Австрии епископского собрания Армянской апостольской церкви изменится из-за запрета на выезд из Армении Гарегина II и шести епископов и архиепископов. По его словам, собрание станет сбором епископов.
Суд - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Судьи, отменяющие решения ААЦ, понесут ответственность, заявил адвокат
18 февраля, 15:24
"Мы, епископы Армянской церкви, подтверждаем нашу верность первопрестольному святому Эчмиадзину (духовному центру ААЦ - ред.) и католикосу всех армян как символу и гаранту единства, примирения и согласия церкви… Благословением армянского патриарха мы обязуемся способствовать периодическим созывам епископского собрания, рассмотрению и преодолению вызовов, стоящих перед церковью, дальнейшему укреплению нашего духовного служения в жизни нашего народа", - говорится в заявлении, под которым подписались 25 епископов и архиепископов, в том числе ранее поддержавший власти Армении глава Западной епархии США Овнан Тертерян.
Иерархи призвали духовенство Армянской церкви оставаться "несгибаемыми в своем призвании и служении". В заявлении также содержится призыв к властями Армении прекратить преследование церкви, уважать ее суверенитет и автономию, положить конец репрессиям в отношении священнослужителей и католикоса всех армян, освободить арестованных иерархов, действовать исключительно в рамках конституции и законодательства Армении.
Восьмерым епископам и архиепископам ААЦ, поддержавшим власти Армении, участники сбора посоветовали действовать с осознанием обета верности святому Эчмиадзину и католикосу всех армян, обсуждать и решать вопросы, касающиеся внутрицерковной жизни, исключительно в полномочных инстанциях церкви, воздерживаться от противоканонических действий, раскольнических шагов.
Конфликт властей республики и Армянской апостольской церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Аршак Хачатрян - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Видеокомпромат" на архиепископа ААЦ сфабриковали, заявил адвокат
15 февраля, 23:18
 
АрменияАвстрияСШАГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
