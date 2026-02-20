Собравшиеся в Австрии епископы ААЦ заявили о верности Католикосу всех армян

ЕРЕВАН, 20 фев - РИА Новости. Иерархи Армянской апостольской церкви по итогам состоявшегося в Австрии епископского сбора заявили о верности католикосу всех армян Гарегину II на фоне репрессий властей Армении против церкви.

Ранее католикос всех армян Гарегин II назначил епископское собрание в австрийском городе Санкт-Пёльтен. Такое решение было принято на фоне нападок властей Армении на церковь и арестов церковных иерархов. Пятнадцатого февраля архиепископ ААЦ Натан Ованнисян сообщил журналистам, что статус назначенного в Австрии епископского собрания Армянской апостольской церкви изменится из-за запрета на выезд из Армении Гарегина II и шести епископов и архиепископов. По его словам, собрание станет сбором епископов.

"Мы, епископы Армянской церкви, подтверждаем нашу верность первопрестольному святому Эчмиадзину (духовному центру ААЦ - ред.) и католикосу всех армян как символу и гаранту единства, примирения и согласия церкви… Благословением армянского патриарха мы обязуемся способствовать периодическим созывам епископского собрания, рассмотрению и преодолению вызовов, стоящих перед церковью, дальнейшему укреплению нашего духовного служения в жизни нашего народа", - говорится в заявлении, под которым подписались 25 епископов и архиепископов, в том числе ранее поддержавший власти Армении глава Западной епархии США Овнан Тертерян.

Иерархи призвали духовенство Армянской церкви оставаться "несгибаемыми в своем призвании и служении". В заявлении также содержится призыв к властями Армении прекратить преследование церкви, уважать ее суверенитет и автономию, положить конец репрессиям в отношении священнослужителей и католикоса всех армян, освободить арестованных иерархов, действовать исключительно в рамках конституции и законодательства Армении.

Восьмерым епископам и архиепископам ААЦ, поддержавшим власти Армении, участники сбора посоветовали действовать с осознанием обета верности святому Эчмиадзину и католикосу всех армян, обсуждать и решать вопросы, касающиеся внутрицерковной жизни, исключительно в полномочных инстанциях церкви, воздерживаться от противоканонических действий, раскольнических шагов.