В Сети появились кадры нападения взрослого макака на детеныша Панти

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Видео с кадрами нападения взрослого макака на своего маленького осиротевшего сородича Панти из зоопарка города Итикава в Японии, в последние дни ставшего звездой в интернете, распространяется в соцсетях, пользователи массово выражают маленькому макаку слова поддержки.

Ранее РИА Новости выяснило, что трогательная история с продолжением о жизни детеныша японского макака, которого бросила мать и не принимает стая, на странице зоопарка города Итикава в соцсети Х собирает по 3-4 миллиона просмотров и тысячи перепостов. Внимание пользователей привлекло то, что Панти все время сидит в обнимку с плюшевой игрушкой орангутанга, которая заменила ему маму.

В четверг соцсеть Х наводнили кадры из вольера, где взрослый макак хватает мирно сидящего Панти и несколько раз волочет его по земле. После чего Панти убегает в сторону, где лежит его плюшевая игрушка, и обнимает ее.

"Панти снова обижает большая обезьяна... Я был так потрясен, что не могу подобрать слов", - написал один из пользователей Х.