В Сети появились кадры нападения взрослого макака на детеныша Панти - РИА Новости, 19.02.2026
21:58 19.02.2026
В Сети появились кадры нападения взрослого макака на детеныша Панти
В Сети появились кадры нападения взрослого макака на детеныша Панти
Видео с кадрами нападения взрослого макака на своего маленького осиротевшего сородича Панти из зоопарка города Итикава в Японии, в последние дни ставшего... РИА Новости, 19.02.2026
В Сети появились кадры нападения взрослого макака на детеныша Панти

В Сети появились кадры нападения взрослого макака на детеныша Панти в Японии

© РИА НовостиВ соцсетях распространяется видео нападения сородичей на осиротевшего японского макака
В соцсетях распространяется видео нападения сородичей на осиротевшего японского макака
© РИА Новости
В соцсетях распространяется видео нападения сородичей на осиротевшего японского макака
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Видео с кадрами нападения взрослого макака на своего маленького осиротевшего сородича Панти из зоопарка города Итикава в Японии, в последние дни ставшего звездой в интернете, распространяется в соцсетях, пользователи массово выражают маленькому макаку слова поддержки.
Ранее РИА Новости выяснило, что трогательная история с продолжением о жизни детеныша японского макака, которого бросила мать и не принимает стая, на странице зоопарка города Итикава в соцсети Х собирает по 3-4 миллиона просмотров и тысячи перепостов. Внимание пользователей привлекло то, что Панти все время сидит в обнимку с плюшевой игрушкой орангутанга, которая заменила ему маму.
В четверг соцсеть Х наводнили кадры из вольера, где взрослый макак хватает мирно сидящего Панти и несколько раз волочет его по земле. После чего Панти убегает в сторону, где лежит его плюшевая игрушка, и обнимает ее.
"Панти снова обижает большая обезьяна... Я был так потрясен, что не могу подобрать слов", - написал один из пользователей Х.
Многие люди заявили, что им невыносимо видеть, как Панти обижают, и предположили, что было бы лучше отделить его от сородичей, чтобы он взаимодействовал только с сотрудниками зоопарка, хотя и называют такое решение эгоистичным. В то же время некоторые пользователи считают, что именно вмешательство людей, подаривших ему плюшевую игрушку, сделало Панти изгоем и стало причиной агрессии сородичей.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
