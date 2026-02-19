Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США намекнули, что переговоры по Украине состоятся в Женеве
15:34 19.02.2026
СМИ: в США намекнули, что переговоры по Украине состоятся в Женеве
Американский чиновник намекнул, что следующий раунд переговоров по урегулированию на Украине состоится в Женеве в скором времени, пишет британская газета... РИА Новости, 19.02.2026
СМИ: в США намекнули, что переговоры по Украине состоятся в Женеве

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Американский чиновник намекнул, что следующий раунд переговоров по урегулированию на Украине состоится в Женеве в скором времени, пишет британская газета Telegraph.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что следующие переговоры по Украине планируют снова провести в Женеве.
"Американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, заявил, что они скоро вернутся в Женеву", - пишет издание в статье, посвященной завершившимся накануне в Швейцарии двухдневным переговорам по Украине.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Захарова прокомментировала слова Рубио о переговорах в Женеве
