МИД заявил о сохранении духа Анкориджа на переговорах в Женеве
13:26 19.02.2026 (обновлено: 13:37 19.02.2026)
МИД заявил о сохранении духа Анкориджа на переговорах в Женеве
МИД заявил о сохранении духа Анкориджа на переговорах в Женеве
Дух Анкориджа на переговорах в Женеве, посвященных урегулированию на Украине, жив, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:26:00+03:00
2026-02-19T13:37:00+03:00
в мире
россия
женева (город)
украина
михаил галузин
мирный план сша по украине
переговоры по украине в женеве — 2026
в мире, россия, женева (город), украина, михаил галузин, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Россия, Женева (город), Украина, Михаил Галузин, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Дух Анкориджа на переговорах в Женеве, посвященных урегулированию на Украине, жив, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Очередной раунд переговоров РФ, США и Украины состоялся в Женеве 17-18 февраля.
"Дух Анкориджа жив", - сказал Галузин журналистам.
На Аляске 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон близ Анкориджа прошли переговоры президентов России и США. В ходе встречи лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта, оба охарактеризовали ее положительно. По итогам саммита российский президент отметил возможность довести процесс до завершения конфликта на Украине и подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании.
