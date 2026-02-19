https://ria.ru/20260219/zheneva-2075455129.html
Галузин рассказал подробности переговоров в Женеве
Галузин рассказал подробности переговоров в Женеве - РИА Новости, 19.02.2026
Галузин рассказал подробности переговоров в Женеве
В Женеве обсуждался весь комплекс вопросов в контексте поиска путей урегулирования вокруг Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:04:00+03:00
2026-02-19T13:04:00+03:00
2026-02-19T13:40:00+03:00
женева (город)
михаил галузин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075183780_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_07f507cdb7bafa787074f2fee3e6cb62.jpg
https://ria.ru/20260218/medinskiy-2075241013.html
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075183780_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_a1fe29f8d994d8f3d88418959d891a0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
женева (город), михаил галузин
Женева (город), Михаил Галузин
Галузин рассказал подробности переговоров в Женеве
Галузин: в Женеве обсуждались вопросы в контексте поиска путей урегулирования