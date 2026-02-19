Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал место проведения следующих переговоров по Украине
10:42 19.02.2026 (обновлено: 15:01 19.02.2026)
Источник назвал место проведения следующих переговоров по Украине
Источник назвал место проведения следующих переговоров по Украине - РИА Новости, 19.02.2026
Источник назвал место проведения следующих переговоров по Украине
Следующие переговоры по Украине планируют провести в Швейцарии, рассказал источник РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T10:42:00+03:00
2026-02-19T15:01:00+03:00
Источник назвал место проведения следующих переговоров по Украине

РИА Новости: следующие переговоры по Украине планируют организовать в Женеве

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Государственный флаг Швейцарии в Женеве
Государственный флаг Швейцарии в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Швейцарии в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 19 фев — РИА Новости. Следующие переговоры по Украине планируют провести в Швейцарии, рассказал источник РИА Новости.
"Планируют возвращаться (в Женеву. — Прим. ред.)", — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.
Третий раунд переговоров по мирному урегулированию проходил 17 и 18 февраля. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, они были тяжелыми, но деловыми. В первый день встреча продлилась шесть часов, во второй — два.
Американскую переговорную группу возглавлял спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
Украинская делегация во время переговоров в Женеве
"Мир не подпишут". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией
18 февраля, 14:15
18 февраля, 14:15
В Женеву также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как во вторник рассказал источник агентства, они хотели узнать об итогах мероприятия. За происходящим наблюдали также представители Германии, Франции и Италии.
Накануне после завершения основной части переговоров Мединский провел еще одну закрытую встречу с украинской стороной. В Киеве утверждают, что на ней присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.
Владимир Зеленский
Зеленский сделал заявление о переговорах в Женеве
18 февраля, 13:49
18 февраля, 13:49

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ
Переговоры раскололи банду Зеленского на два лагеря. Один поумнее
Вчера, 08:00
Вчера, 08:00
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
 
