У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг в Тихом океане вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 19.02.2026
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
северо-курильск
тихий океан
парамушир
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
