У побережья северных Курил произошло землетрясение
04:10 19.02.2026
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг в Тихом океане вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T04:10:00+03:00
2026-02-19T04:10:00+03:00
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
северо-курильск
тихий океан
парамушир
У побережья северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг в Тихом океане вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,3 с эпицентром в 202 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 10.36 (2.36 мск) 19 февраля. Очаг располагался на глубине 50 километров", - рассказала сейсмолог.
По словам Семеновой, подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой до 2-3 баллов. Тревога цунами не объявлялась.
