У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 19.02.2026
03:44 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/zemletryasenie-2075365485.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов полуострова Минахаса индонезийского острова Сулавеси, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T03:44:00+03:00
2026-02-19T03:44:00+03:00
2026
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов полуострова Минахаса индонезийского острова Сулавеси, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).
Землетрясение зафиксировано в 00.26 по времени UTC (03.26 мск), очаг залегает на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
У побережья Камчатки произошло землетрясение
17 февраля, 02:06
 
