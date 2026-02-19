https://ria.ru/20260219/zemletryasenie-2075365485.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов полуострова Минахаса индонезийского острова Сулавеси, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T03:44:00+03:00
2026-02-19T03:44:00+03:00
2026-02-19T03:44:00+03:00
в мире
индонезия
сулавеси
индонезия
сулавеси
в мире, индонезия, сулавеси
В мире, Индонезия, Сулавеси
