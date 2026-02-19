Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал, что США не хотят видеть Украину в НАТО
19.02.2026
Зеленский признал, что США не хотят видеть Украину в НАТО
Владимир Зеленский признал, что как прошлая администрация США, так и нынешняя не хотят видеть Украину в НАТО. РИА Новости, 19.02.2026
2026
Владимир Зеленский
ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что как прошлая администрация США, так и нынешняя не хотят видеть Украину в НАТО.
"Предыдущая администрация и нынешняя администрация США не видят нас в НАТО, давайте будем честными", - сказал Зеленский в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану.
Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно.
По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фицо: Зеленский ошибается, если думает, что шантаж приблизит Украину к ЕС
