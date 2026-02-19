Рейтинг@Mail.ru
Зеленский утверждает, что следующий раунд переговоров пройдет в Швейцарии - РИА Новости, 19.02.2026
10:45 19.02.2026
Зеленский утверждает, что следующий раунд переговоров пройдет в Швейцарии
Владимир Зеленский утверждает, что следующая встреча по урегулированию ситуации на Украине пройдет также в Швейцарии. РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что следующая встреча по урегулированию ситуации на Украине пройдет также в Швейцарии.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры по урегулированию на Украине. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский 18 февраля заявил, что новый раунд переговоров состоится в ближайшее время.
"Следующая встреча (по украинскому урегулированию - ред.) будет также в Швейцарии. Это информация, которая у меня есть на сегодня", - сказал Зеленский в интервью, опубликованном в YouTube-канале британского телеведущего Пирса Моргана Piers Morgan Uncensored.
МИД Швейцарии ранее заявил РИА Новости, что при наличии желания сторон страна готова принять следующий раунд переговоров по Украине. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после окончания переговоров в Женеве сообщил, что информации о месте проведения нового раунда пока нет. В Белом доме также не уточнили дату и место проведения.
Пресс-подход Мединского по итогам трехсторонней встречи России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Мединский рассказал об итогах переговоров в Женеве
18 февраля, 12:56
 
