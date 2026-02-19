Рейтинг@Mail.ru
Зеленский устроил истерику в разгар переговоров в Женеве
10:23 19.02.2026 (обновлено: 16:20 19.02.2026)
Зеленский устроил истерику в разгар переговоров в Женеве
Владимир Зеленский обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа в разгар переговоров в Женеве, пишет The Sun. РИА Новости, 19.02.2026
Зеленский устроил истерику в разгар переговоров в Женеве

Sun: Зеленский обрушился на Трампа с критикой в разгар переговоров в Женеве

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа в разгар переговоров в Женеве, пишет The Sun.
"Зеленский раскритиковал подход Трампа к мирному урегулированию, описав его как "несправедливый", и предупредил, что Украина никогда не "простит" США", — говорится в публикации.
Накануне прошедшего в среду раунда переговоров Зеленский выразил опасение, что Трамп уже принял решение не в пользу Киева, а также назвал его призывы пойти на уступки нечестными.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента России Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
