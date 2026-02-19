Рейтинг@Mail.ru
04:15 19.02.2026
В Киеве сообщили об ударе по Зеленскому, нанесенному после встречи в Женеве
В Киеве сообщили об ударе по Зеленскому, нанесенному после встречи в Женеве
2026-02-19T04:15:00+03:00
2026-02-19T04:15:00+03:00
в мире
россия
киев
владимир зеленский
валерий залужный
олег соскин
в мире, россия, киев, владимир зеленский, валерий залужный, олег соскин
В мире, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Олег Соскин
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Обвинение посла в Великобритании, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в адрес Владимира Зеленского в провале контрнаступления 2023 года стало серьезным ударом по главе киевского режима, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это открытый, очень серьезный наезд на Зеленского, очень серьезный, уже с тяжелыми для Зеленского последствиями. <…> Вообще, нанесен колоссальный удар", — сказал он в эфире своего YouTube-канала после переговоров между Россией и Украиной в Женеве.
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Все кричат": в Киеве рассказали, что украинцы сделали в Женеве
Вчера, 01:46
По словам политолога, глава киевского режима вступил в конфликт и с президентом США Дональдом Трампом, заявив о несправедливости уступок перед Россией и проигнорировав требования американского лидера.
"Это уже открытый конфликт", — резюмировал Соскин.
Накануне агентство Associated Press писало, что Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года, заявив, что на реализацию этих планов не было выделено достаточно ресурсов.
Залужный также отметил, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Забрать Киев": в США сделали громкое заявление после переговоров в Женеве
Вчера, 02:47
 
