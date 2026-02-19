В Киеве сообщили об ударе по Зеленскому, нанесенному после встречи в Женеве

"Это открытый, очень серьезный наезд на Зеленского, очень серьезный, уже с тяжелыми для Зеленского последствиями. <…> Вообще, нанесен колоссальный удар", — сказал он в эфире своего YouTube-канала после переговоров между Россией и Украиной в Женеве.

Залужный также отметил, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.