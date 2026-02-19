В Киеве сообщили об ударе по Зеленскому, нанесенному после встречи в Женеве

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Обвинение посла в Великобритании, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в адрес Владимира Зеленского в провале контрнаступления 2023 года стало серьезным ударом по главе киевского режима, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Это открытый, очень серьезный наезд на Зеленского, очень серьезный, уже с тяжелыми для Зеленского последствиями. <…> Вообще, нанесен колоссальный удар", — сказал он в эфире своего YouTube-канала после переговоров между Россией и Украиной в Женеве.
По словам политолога, глава киевского режима вступил в конфликт и с президентом США Дональдом Трампом, заявив о несправедливости уступок перед Россией и проигнорировав требования американского лидера.
"Это уже открытый конфликт", — резюмировал Соскин.
Накануне агентство Associated Press писало, что Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года, заявив, что на реализацию этих планов не было выделено достаточно ресурсов.
Залужный также отметил, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.