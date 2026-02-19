Рейтинг@Mail.ru
Зеленский настаивает на присутствии европейцев на переговорах - РИА Новости, 19.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:07 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/zelenskij-2075624701.html
Зеленский настаивает на присутствии европейцев на переговорах
Зеленский настаивает на присутствии европейцев на переговорах - РИА Новости, 19.02.2026
Зеленский настаивает на присутствии европейцев на переговорах
Владимир Зеленский настаивает на присутствии европейских представителей на переговорах по Украине. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T23:07:00+03:00
2026-02-19T23:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
женева (город)
владимир зеленский
владимир мединский
мирный план сша по украине
в мире, украина, россия, женева (город), владимир зеленский, владимир мединский, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Женева (город), Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине
Зеленский настаивает на присутствии европейцев на переговорах

Зеленский настаивает на присутствии европейских представителей на переговорах

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский настаивает на присутствии европейских представителей на переговорах по Украине.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Зеленский сообщил, что в пятницу на совещании с вернувшимися с переговоров в Женеве членами делегации обсудить итоги встречи, определить "дальнейшие рамки разговора" с американской стороной, с европейцами и с российской стороной.
"Важно, что сейчас в Швейцарии европейцы присутствовали. И именно так мы рассчитываем работать и дальше, чтобы позиции Европы были учтены", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Мединский анонсировал новый раунд переговоров по Украине
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЖенева (город)Владимир ЗеленскийВладимир МединскийМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
