Зеленский понял, что его сливают, заявил политолог
Зеленский понял, что его сливают, заявил политолог - РИА Новости, 19.02.2026
Зеленский понял, что его сливают, заявил политолог
Владимир Зеленский понял, что его "сливают", он заигрался и стал вести себя по-хамски, заявил РИА Новости политолог Владимир Скачко. РИА Новости, 19.02.2026
Зеленский понял, что его сливают, заявил политолог
РИА Новости: политолог Скачко заявил, что Зеленский начал вести себя по-хамски