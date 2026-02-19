Рейтинг@Mail.ru
Зеленский понял, что его сливают, заявил политолог
19.02.2026
Зеленский понял, что его сливают, заявил политолог
Владимир Зеленский понял, что его "сливают", он заигрался и стал вести себя по-хамски, заявил РИА Новости политолог Владимир Скачко. РИА Новости, 19.02.2026
Зеленский понял, что его сливают, заявил политолог

Владимир Зеленский
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский понял, что его "сливают", он заигрался и стал вести себя по-хамски, заявил РИА Новости политолог Владимир Скачко.
Ранее в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил, что его смерть не приведет к краху Украины как государства.
«
"Понял, что его сливают. Он заигрался. Не просто заигрался в человека, который хочет вести войну до "победы", а начал вести себя в хамской, оскорбительной форме, которая недопустима даже в западном обществе, воспитанном на файлах Эпштейна", - считает Скачко.
Он подчеркнул, что Зеленский еще отвечает интересам "партии войны" в Европе, но не интересам США и тем более России, настроенных на урегулирование конфликта. Скачко подчеркнул, что Зеленский "демонстрирует крайнюю недоговороспособность и откровенную невменяемость и неадекватность".
Медведев назвал Зеленского полезным идиотом
