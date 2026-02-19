Фицо: Зеленский ошибается, если думает, что шантаж приблизит Украину к ЕС

БРАТИСЛАВА, 19 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский очень сильно ошибается, если думает, что приблизит Украину к Евросоюзу, шантажируя Словакию поставками нефти, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
В среду правительство Словакии объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что Slovnaft прекращает экспорт нефтепродуктов, в том числе и дизтоплива на Украину, и все производство будет ориентировано только на словацкий рынок.
"Если Зеленский думает, что шантаж Словакии нефтью приблизит Украину к Евросоюзу, то он жестоко ошибается", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщило, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. В ведомстве заверяли, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней.
