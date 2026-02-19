Минздрав рассказал о состоянии пострадавших на заводе в Липецкой области

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Семь пострадавших на заводе в Липецкой области эвакуируются в стационары, состояние троих оценивается как тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В четверг губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об обрушении крыши одного из цехов на предприятии "Моторинвест". Предварительная причина – скопление снега. Спасатели извлекли шесть человек из-под завалов, под рухнувшей крышей все еще находятся люди. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ст. 143 УК РФ).
"По оперативным данным, с места происшествия на заводе в Липецкой области бригадами скорой медицинской помощи в стационары эвакуируются семь пострадавших, состояние троих из них предварительно оценивается как тяжелое. Еще одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно", - рассказал журналистам Кузнецов.
Он добавил, что на месте дежурят бригады медиков. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.