Обрушение кровли на заводе под Липецком произошло в цеху сварки
15:32 19.02.2026 (обновлено: 15:40 19.02.2026)
Обрушение кровли на заводе под Липецком произошло в цеху сварки
Обрушение кровли на заводе под Липецком произошло в цеху сварки - РИА Новости, 19.02.2026
Обрушение кровли на заводе под Липецком произошло в цеху сварки
Обрушение кровли на заводе Evolute в Липецкой области произошло в цеху сварки и затронуло около 10% от общей площади, цех планировался к запуску в апреле 2026... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:32:00+03:00
2026-02-19T15:40:00+03:00
липецкая область
происшествия
липецкая область
липецкая область, происшествия
Липецкая область, Происшествия
Обрушение кровли на заводе под Липецком произошло в цеху сварки

Обрушение кровли на заводе Evolute под Липецком произошло в цеху сварки

© МЧС РоссииОбрушение крыши в Липецкой области
Обрушение крыши в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© МЧС России
Обрушение крыши в Липецкой области
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обрушение кровли на заводе Evolute в Липецкой области произошло в цеху сварки и затронуло около 10% от общей площади, цех планировался к запуску в апреле 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"Сегодня около 13 часов дня на производственной площадке завода электромобилей и гибридов Evolute произошло частичное обрушение кровли в зоне комплектации цеха сварки (около 1500 квадратных метров или 10% от общей площади). Цех планировался к запуску в апреле 2026 года", - говорится в сообщении.
Распределительный центр Магнит в Зеленодольске, где произошло обрушение части кровли - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Зеленодольске выросла площадь обрушения кровли склада
18 февраля, 12:43
 
Липецкая область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
