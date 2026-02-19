Обрушение кровли на заводе под Липецком произошло в цеху сварки

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обрушение кровли на заводе Evolute в Липецкой области произошло в цеху сварки и затронуло около 10% от общей площади, цех планировался к запуску в апреле 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

"Сегодня около 13 часов дня на производственной площадке завода электромобилей и гибридов Evolute произошло частичное обрушение кровли в зоне комплектации цеха сварки (около 1500 квадратных метров или 10% от общей площади). Цех планировался к запуску в апреле 2026 года", - говорится в сообщении.