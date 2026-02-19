https://ria.ru/20260219/zavaly-2075551208.html
На месте обрушения на заводе в Липецкой области завершили поисковые работы
На месте обрушения на заводе в Липецкой области завершили поисковые работы
Людей под завалами после обрушения крыши на предприятии "Моторинвест" в Липецкой области больше нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.02.2026
липецкая область
