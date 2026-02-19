Рейтинг@Mail.ru
На месте обрушения на заводе в Липецкой области завершили поисковые работы - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 19.02.2026 (обновлено: 17:48 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/zavaly-2075551208.html
На месте обрушения на заводе в Липецкой области завершили поисковые работы
На месте обрушения на заводе в Липецкой области завершили поисковые работы - РИА Новости, 19.02.2026
На месте обрушения на заводе в Липецкой области завершили поисковые работы
Людей под завалами после обрушения крыши на предприятии "Моторинвест" в Липецкой области больше нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:42:00+03:00
2026-02-19T17:48:00+03:00
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075487798_0:42:1001:605_1920x0_80_0_0_889139613b3ecefe2f8b8e4cf97f34ae.jpg
https://ria.ru/20260219/zavaly-2075488191.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075487798_0:0:823:617_1920x0_80_0_0_3163493e6b7b5bfe1bf7087799c1ce40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, липецкая область, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На месте обрушения на заводе в Липецкой области завершили поисковые работы

Артамонов: под завалами на заводе "Моторинвест" в Липецкой области людей нет

© МЧС РоссииОбрушение крыши в Липецкой области
Обрушение крыши в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© МЧС России
Обрушение крыши в Липецкой области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 19 фев - РИА Новости. Людей под завалами после обрушения крыши на предприятии "Моторинвест" в Липецкой области больше нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«

"Поисково-спасательные работы завершены. По информации МЧС, под завалами больше никого нет", — написал Артамонов в Telegram-канале.

Обрушение крыши в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Из-под завалов в Липецкой области извлекли пять человек
Вчера, 14:33
 
ПроисшествияЛипецкая областьИгорь АртамоновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала