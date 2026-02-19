https://ria.ru/20260219/zavaly-2075488191.html
Из-под завалов в Липецкой области извлекли пять человек
Из-под завалов в Липецкой области извлекли пять человек - РИА Новости, 19.02.2026
Из-под завалов в Липецкой области извлекли пять человек
Пятерых человек извлекли спасатели из-под завалов рухнувшей крыши предприятия "Моторинвест" в Липецкой области, их осматривают медики, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 19.02.2026
липецкая область
происшествия
липецкая область
Новости
ru-RU
Из-под завалов в Липецкой области извлекли пять человек
Из-под завалов после обрушения крыши в Липецкой области извлекли пять человек