14:33 19.02.2026 (обновлено: 15:05 19.02.2026)
Из-под завалов в Липецкой области извлекли пять человек
Из-под завалов в Липецкой области извлекли пять человек
липецкая область, происшествия
Из-под завалов в Липецкой области извлекли пять человек

ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. Пятерых человек извлекли спасатели из-под завалов рухнувшей крыши предприятия "Моторинвест" в Липецкой области, их осматривают медики, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек. Их осматривают медики", - сообщил Артамонов в своем Telegram-канале.
Распределительный центр Магнит в Зеленодольске, где произошло обрушение части кровли - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
