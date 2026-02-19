https://ria.ru/20260219/zapad-2075440035.html
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне группировки "Запад" - РИА Новости, 19.02.2026
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне группировки "Запад"
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов Харьковской... РИА Новости, 19.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
харьковская область
донецкая народная республика
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне группировки "Запад"
