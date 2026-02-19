ВСУ потеряли до 185 военных в зоне группировки "Запад"

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 185 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.