Экс-главком ВСУ рассказал о ранении Залужного в 2023 году
Экс-главком ВСУ рассказал о ранении Залужного в 2023 году
Игнатьев: Залужный получил ранение в момент звонка из офиса Зеленского
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Экс-главком украинских войск Валерий Залужный, в настоящее время занимающий пост посла Украины в Великобритании, получил ранение в 2023 году в момент, когда ему поступил звонок из офиса Владимира Зеленского, утверждает бывший командир 110-й запорожской бригады территориальной обороны ВСУ Александр Игнатьев.
Украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос
в октябре 2024 года сообщал, что Залужный
в 2023 году получил ранение на фронте. В среду Залужный заявил Ассошиэйтед Пресс, что разработанный им при помощи НАТО
план контрнаступления 2023 года провалился по вине Зеленского
. Залужный также отметил, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ
по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.
"Да", - сказал Игнатьев
в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе
, отвечая на вопрос, был ли ранен Залужный в момент, когда ему позвонили из офиса Зеленского.
Береза в беседе с Игнатьевым отметил, что разговор тогда по телефону длился всего 30 секунд, Залужный получил ранение левее сердца, его спасли крепкие стены укрытия.
"Такие вещи не происходят просто так, совпадение обстоятельств - это абсолютная чушь в таких случаях. Все нападки, или то диверсия наших спецслужб на командный пункт главнокомандующего и все дальнейшие, аж до снятия его с должности – это однозначно чей-то целенаправленный интерес", - добавил Игнатьев.
Представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ
в 2023 году сообщил РИА Новости, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области
. В Киеве
данную информацию так и не прокомментировали.