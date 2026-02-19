Рейтинг@Mail.ru
Экс-главком ВСУ рассказал о ранении Залужного в 2023 году - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/zaluzhnyj-2075536403.html
Экс-главком ВСУ рассказал о ранении Залужного в 2023 году
Экс-главком ВСУ рассказал о ранении Залужного в 2023 году - РИА Новости, 19.02.2026
Экс-главком ВСУ рассказал о ранении Залужного в 2023 году
Экс-главком украинских войск Валерий Залужный, в настоящее время занимающий пост посла Украины в Великобритании, получил ранение в 2023 году в момент, когда ему РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:54:00+03:00
2026-02-19T16:54:00+03:00
в мире
украина
великобритания
херсонская область
валерий залужный
владимир зеленский
александр игнатов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075214959_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_402dea1d23e0b4e584e4422bc5581f91.jpg
https://ria.ru/20260119/zelenskij-2068854415.html
https://ria.ru/20260219/spiegel-2075420203.html
украина
великобритания
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075214959_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab020e3ca9425340e7a0b12642274aae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, херсонская область , валерий залужный, владимир зеленский, александр игнатов, вооруженные силы украины, нато, служба безопасности украины
В мире, Украина, Великобритания, Херсонская область , Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Игнатов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Служба безопасности Украины
Экс-главком ВСУ рассказал о ранении Залужного в 2023 году

Игнатьев: Залужный получил ранение в момент звонка из офиса Зеленского

© AP Photo / Frank AugsteinВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Экс-главком украинских войск Валерий Залужный, в настоящее время занимающий пост посла Украины в Великобритании, получил ранение в 2023 году в момент, когда ему поступил звонок из офиса Владимира Зеленского, утверждает бывший командир 110-й запорожской бригады территориальной обороны ВСУ Александр Игнатьев.
Украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос в октябре 2024 года сообщал, что Залужный в 2023 году получил ранение на фронте. В среду Залужный заявил Ассошиэйтед Пресс, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Зеленского. Залужный также отметил, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Зеленский уступает Залужному в рейтинге доверия украинцев, показал опрос
19 января, 17:44
"Да", - сказал Игнатьев в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе, отвечая на вопрос, был ли ранен Залужный в момент, когда ему позвонили из офиса Зеленского.
Береза в беседе с Игнатьевым отметил, что разговор тогда по телефону длился всего 30 секунд, Залужный получил ранение левее сердца, его спасли крепкие стены укрытия.
"Такие вещи не происходят просто так, совпадение обстоятельств - это абсолютная чушь в таких случаях. Все нападки, или то диверсия наших спецслужб на командный пункт главнокомандующего и все дальнейшие, аж до снятия его с должности – это однозначно чей-то целенаправленный интерес", - добавил Игнатьев.
Представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ в 2023 году сообщил РИА Новости, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. В Киеве данную информацию так и не прокомментировали.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Залужный одобрил операцию по подрыву "Северного потока", пишут СМИ
Вчера, 11:34
 
В миреУкраинаВеликобританияХерсонская областьВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр ИгнатовВооруженные силы УкраиныНАТОСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала