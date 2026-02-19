МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Экс-главком украинских войск Валерий Залужный, в настоящее время занимающий пост посла Украины в Великобритании, получил ранение в 2023 году в момент, когда ему поступил звонок из офиса Владимира Зеленского, утверждает бывший командир 110-й запорожской бригады территориальной обороны ВСУ Александр Игнатьев.

Украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос в октябре 2024 года сообщал, что Залужный в 2023 году получил ранение на фронте. В среду Залужный заявил Ассошиэйтед Пресс, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Зеленского . Залужный также отметил, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.

Береза в беседе с Игнатьевым отметил, что разговор тогда по телефону длился всего 30 секунд, Залужный получил ранение левее сердца, его спасли крепкие стены укрытия.

"Такие вещи не происходят просто так, совпадение обстоятельств - это абсолютная чушь в таких случаях. Все нападки, или то диверсия наших спецслужб на командный пункт главнокомандующего и все дальнейшие, аж до снятия его с должности – это однозначно чей-то целенаправленный интерес", - добавил Игнатьев.