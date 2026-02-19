МИД Японии прямо не подтвердил присоединение Токио к программе PURL

ТОКИО, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги не стал прямо подтверждать намерение Токио присоединиться к координируемой НАТО программе по приобретению вооружения производства США для Украины PURL ("Список приоритетных потребностей Украины") и заявил лишь о продолжении консультаций с альянсом.

"И мы последовательно реализуем эту помощь. Кроме того, мы предоставляли такие материальные средства, как бронежилеты и транспортные средства японских сил самообороны", - добавил он.