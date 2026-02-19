Рейтинг@Mail.ru
МИД Японии прямо не подтвердил присоединение Токио к программе PURL - РИА Новости, 19.02.2026
07:24 19.02.2026
МИД Японии прямо не подтвердил присоединение Токио к программе PURL
МИД Японии прямо не подтвердил присоединение Токио к программе PURL - РИА Новости, 19.02.2026
МИД Японии прямо не подтвердил присоединение Токио к программе PURL
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги не стал прямо подтверждать намерение Токио присоединиться к координируемой НАТО программе по приобретению вооружения... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T07:24:00+03:00
2026-02-19T07:24:00+03:00
в мире
токио
япония
украина
тосимицу мотэги
минору кихара
мария захарова
нато
токио
япония
украина
в мире, токио, япония, украина, тосимицу мотэги, минору кихара, мария захарова, нато
В мире, Токио, Япония, Украина, Тосимицу Мотэги, Минору Кихара, Мария Захарова, НАТО
МИД Японии прямо не подтвердил присоединение Токио к программе PURL

Токио прямо не подтвердил присоединение к программе закупок оружия для Киева

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги не стал прямо подтверждать намерение Токио присоединиться к координируемой НАТО программе по приобретению вооружения производства США для Украины PURL ("Список приоритетных потребностей Украины") и заявил лишь о продолжении консультаций с альянсом.
В начале февраля телеканал NHK сообщил, что Япония вскоре объявит о присоединении к PURL. При этом отмечалось, что Япония будет покупать только нелетальное снаряжение, в том числе радары и бронежилеты. Эта информация тогда не получила прямого подтверждения со стороны генерального секретаря правительства Японии Минору Кихара, который лишь сказал, что у Токио пока нет согласия с НАТО по этому вопросу.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Япония выделит дополнительные средства на программу ЮНЕСКО для Украины
11 февраля, 03:46
"Что касается упомянутого вами "Списка приоритетных потребностей Украины", как было подтверждено 14 февраля на встрече с генеральным секретарем НАТО Рютте, мы намерены продолжать координацию со стороной НАТО", - отметил Мотэги, отвечая на просьбу журналистов подтвердить намерение Японии присоединиться к программе.
По словам дипломата, Япония вместе со странами "Большой семеркой" и другими государствами заявила о предоставлении Украине в общей сложности примерно 20 миллиардов долларов в гуманитарной сфере, а также в области финансовой поддержки, восстановления и реконструкции.
"И мы последовательно реализуем эту помощь. Кроме того, мы предоставляли такие материальные средства, как бронежилеты и транспортные средства японских сил самообороны", - добавил он.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стремление Японии присоединиться к механизму НАТО по военным закупкам для Киева еще больше осложнит отношения Москвы с Токио, которые и без того загнаны в состояние глубокой стагнации.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
КНДР обвинила Японию в использовании ситуации на Украине для милитаризации
21 декабря 2025, 07:40
 
В миреТокиоЯпонияУкраинаТосимицу МотэгиМинору КихараМария ЗахароваНАТО
 
 
