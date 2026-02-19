МИД Японии прямо не подтвердил присоединение Токио к программе PURL

ТОКИО, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги не стал прямо подтверждать намерение Токио присоединиться к координируемой НАТО программе по приобретению вооружения производства США для Украины PURL ("Список приоритетных потребностей Украины") и заявил лишь о продолжении консультаций с альянсом.
В начале февраля телеканал NHK сообщил, что Япония вскоре объявит о присоединении к PURL. При этом отмечалось, что Япония будет покупать только нелетальное снаряжение, в том числе радары и бронежилеты. Эта информация тогда не получила прямого подтверждения со стороны генерального секретаря правительства Японии Минору Кихара, который лишь сказал, что у Токио пока нет согласия с НАТО по этому вопросу.
"Что касается упомянутого вами "Списка приоритетных потребностей Украины", как было подтверждено 14 февраля на встрече с генеральным секретарем НАТО Рютте, мы намерены продолжать координацию со стороной НАТО", - отметил Мотэги, отвечая на просьбу журналистов подтвердить намерение Японии присоединиться к программе.
По словам дипломата, Япония вместе со странами "Большой семеркой" и другими государствами заявила о предоставлении Украине в общей сложности примерно 20 миллиардов долларов в гуманитарной сфере, а также в области финансовой поддержки, восстановления и реконструкции.
"И мы последовательно реализуем эту помощь. Кроме того, мы предоставляли такие материальные средства, как бронежилеты и транспортные средства японских сил самообороны", - добавил он.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стремление Японии присоединиться к механизму НАТО по военным закупкам для Киева еще больше осложнит отношения Москвы с Токио, которые и без того загнаны в состояние глубокой стагнации.
