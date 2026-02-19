https://ria.ru/20260219/zakon-2075575273.html
Мантуров рассказал о подготовке законопроекта о "российской полке"
Мантуров рассказал о подготовке законопроекта о "российской полке"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Принятие законопроекта о "российской полке", который будет способствовать продвижению отечественных товаров, ожидается в весеннюю сессию Госдумы, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"По продвижению российских брендов, российской продукции, конечно же, это главная целевая задача тех ведомств, тех предприятий, которые я, в частности, курирую. И для этого создаются инструменты продвижения, и в том числе через законодательную инициативу, которая в весеннюю сессию, мы рассчитываем, будет принята, с инициативой "Единой России
" - это закон о российской полке", - сказал Мантуров
на пленарном заседании первого окружного отчетно-программного форума "Есть результат!".
Он подчеркнул, что в рамках "российской полки" торговые сети и маркетплейсы в приоритетном порядке будут продвигать товары отечественного производства. Кроме того, тенденция последних лет показывает, что российский потребитель в большинстве случаев голосует за отечественную продукцию.
"Но, сложилась такая практика, это вот с Советского времени, когда был ограничен импорт и когда были открыты ворота в 1990 году: все завози, все продавай. С английским наименованием бренды, конечно же, в первую очередь расхватывались, потому что это что-то было недоступное. Сегодня, к сожалению, пока еще это сохраняется отчасти, но люди уже начали понимать, что это российский продукт в России
произведен и российскими предприятиями разработан. Надеюсь, что постепенно это практика будет уходить в строну кириллицы, использование российских названий" - добавил Мантуров.