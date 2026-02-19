Мантуров рассказал о подготовке законопроекта о "российской полке"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Принятие законопроекта о "российской полке", который будет способствовать продвижению отечественных товаров, ожидается в весеннюю сессию Госдумы, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что в рамках "российской полки" торговые сети и маркетплейсы в приоритетном порядке будут продвигать товары отечественного производства. Кроме того, тенденция последних лет показывает, что российский потребитель в большинстве случаев голосует за отечественную продукцию.