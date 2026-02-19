Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала слова Рубио о переговорах в Женеве - РИА Новости, 19.02.2026
13:24 19.02.2026
Захарова прокомментировала слова Рубио о переговорах в Женеве
Захарова прокомментировала слова Рубио о переговорах в Женеве
Заявлять о том, что только США удалось "усадить Россию и Украину за стол переговоров", некорректно, терминология едва ли уместна с точки зрения дипломатии,... РИА Новости, 19.02.2026
Захарова прокомментировала слова Рубио о переговорах в Женеве

Захарова назвала некорректными заявления Рубио о переговорах в Женеве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заявлять о том, что только США удалось "усадить Россию и Украину за стол переговоров", некорректно, терминология едва ли уместна с точки зрения дипломатии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания госсекретаря США Марко Рубио.
"Заявлять о том, что только США удалось "усадить Россию и Украину за стол переговоров", как минимум некорректно. Да и сама терминология едва ли уместна с точки зрения дипломатии", - привели в МИД РФ слова Захаровой в связи с высказыванием Рубио о том, что США "находятся в уникальном положении, являясь единственной в мире нацией, которая смогла усадить за стол переговоров представителей России и Украины".
Ответ официального представителя МИД РФ опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Мир не подпишут". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией
18 февраля, 14:15
 
