Резервную линию ЗАЭС отключили
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:31 19.02.2026 (обновлено: 23:47 19.02.2026)
Резервную линию ЗАЭС отключили
Резервная линия Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) "Ферросплавная-1" была отключена 10 февраля, предположительно, из-за военной активности поблизости
Резервную линию ЗАЭС отключили

Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Резервная линия Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) "Ферросплавная-1" была отключена 10 февраля, предположительно, из-за военной активности поблизости, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Десятого февраля была отключена резервная внеагрегатная линия электропередачи "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ, предположительно, в результате военных действий вблизи распределительного устройства", - говорится в заявлении на сайте агентства.
