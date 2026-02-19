https://ria.ru/20260219/zaes-2075626674.html
Резервную линию ЗАЭС отключили
Резервную линию ЗАЭС отключили - РИА Новости, 19.02.2026
Резервную линию ЗАЭС отключили
Резервная линия Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) "Ферросплавная-1" была отключена 10 февраля, предположительно, из-за военной активности поблизости,... РИА Новости, 19.02.2026
магатэ
специальная военная операция на украине
происшествия
Резервную линию ЗАЭС отключили
Резервную линию ЗАЭС "Ферросплавная-1" отключили
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Резервная линия Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) "Ферросплавная-1" была отключена 10 февраля, предположительно, из-за военной активности поблизости, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Десятого февраля была отключена резервная внеагрегатная линия электропередачи "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ, предположительно, в результате военных действий вблизи распределительного устройства", - говорится в заявлении на сайте агентства.