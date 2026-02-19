Рейтинг@Mail.ru
Глава ЗАЭС рассказал об охлаждении американского топлива на станции - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/zaes-2075366572.html
Глава ЗАЭС рассказал об охлаждении американского топлива на станции
Глава ЗАЭС рассказал об охлаждении американского топлива на станции - РИА Новости, 19.02.2026
Глава ЗАЭС рассказал об охлаждении американского топлива на станции
Топливо американской компании Westinghouse, которое использовалось в отдельных реакторах на Запорожской АЭС, продолжает охлаждаться и находится в безопасном... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T04:16:00+03:00
2026-02-19T04:16:00+03:00
сша
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
westinghouse electric
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064139157_0:39:3571:2048_1920x0_80_0_0_064cad2ee9f807bfecf675ec79c7e0d9.jpg
https://ria.ru/20260218/zaes-2075261754.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064139157_474:0:3205:2048_1920x0_80_0_0_4a35d0145bd6dc386ac029d9e8bc7cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", westinghouse electric, запорожская аэс
США, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Westinghouse Electric, Запорожская АЭС
Глава ЗАЭС рассказал об охлаждении американского топлива на станции

Черничук: американское топливо продолжает безопасный цикл охлаждения на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Топливо американской компании Westinghouse, которое использовалось в отдельных реакторах на Запорожской АЭС, продолжает охлаждаться и находится в безопасном состоянии, вопросы его дальнейшей судьбы вне компетенции руководства станции, сказал в интервью РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
"Все вопросы дальнейшей судьбы американского ядерного топлива, это не компетенция станции. То, что оно находится в безопасном состоянии, то, что оно охлаждается - это действительно, это правда. И мы не делаем различий между российским и американским топливом, оно должно охлаждаться, находиться в безопасном состоянии. Что с ним будет дальше, это вопрос политический", - сказал директор станции.
"Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на ЗАЭС, говорил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев. Американская сторона сообщила России как через МАГАТЭ, так и напрямую о том, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал Лихачев. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse. Для решения понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
ЗАЭС получила лицензию на эксплуатацию энергоблока №2
18 февраля, 17:10
 
СШАРоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Westinghouse ElectricЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала