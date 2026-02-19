https://ria.ru/20260219/zaes-2075366572.html
Глава ЗАЭС рассказал об охлаждении американского топлива на станции
Глава ЗАЭС рассказал об охлаждении американского топлива на станции - РИА Новости, 19.02.2026
Глава ЗАЭС рассказал об охлаждении американского топлива на станции
Топливо американской компании Westinghouse, которое использовалось в отдельных реакторах на Запорожской АЭС, продолжает охлаждаться и находится в безопасном... РИА Новости, 19.02.2026
сша
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
westinghouse electric
запорожская аэс
сша
россия
США, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Westinghouse Electric, Запорожская АЭС
Глава ЗАЭС рассказал об охлаждении американского топлива на станции
Черничук: американское топливо продолжает безопасный цикл охлаждения на ЗАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Топливо американской компании Westinghouse, которое использовалось в отдельных реакторах на Запорожской АЭС, продолжает охлаждаться и находится в безопасном состоянии, вопросы его дальнейшей судьбы вне компетенции руководства станции, сказал в интервью РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
"Все вопросы дальнейшей судьбы американского ядерного топлива, это не компетенция станции. То, что оно находится в безопасном состоянии, то, что оно охлаждается - это действительно, это правда. И мы не делаем различий между российским и американским топливом, оно должно охлаждаться, находиться в безопасном состоянии. Что с ним будет дальше, это вопрос политический", - сказал директор станции.
"Росатом
" считает необходимым со временем обсудить с США
, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на ЗАЭС, говорил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев
. Американская сторона сообщила России
как через МАГАТЭ
, так и напрямую о том, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал Лихачев. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse
. Для решения понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.