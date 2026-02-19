https://ria.ru/20260219/zaderzhanie-2075401985.html
В Ростовской области мужчина при задержании ранил полицейских гранатой
В Ростовской области мужчина при задержании ранил полицейских гранатой - РИА Новости, 19.02.2026
В Ростовской области мужчина при задержании ранил полицейских гранатой
Находившийся в розыске подорвал, предположительно, гранату при попытке его задержания в Ростовской области, он скончался, двое полицейских ранены, сообщили... РИА Новости, 19.02.2026
ростовская область
В Ростовской области мужчина при задержании ранил полицейских гранатой
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Находившийся в розыске подорвал, предположительно, гранату при попытке его задержания в Ростовской области, он скончался, двое полицейских ранены, сообщили журналистам в ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что мужчина 1981 года рождения, находящийся в федеральном розыске, может находиться в селе Николаевка Ростовской области
.
"Прибывшие на место полицейские в одном из домов обнаружили подозреваемого, который при задержании оказал сопротивление и осуществил подрыв взрывного устройства, предположительно, боевой гранаты", - рассказал представитель ведомства.
В МВД уточнили, что сам мужчина погиб, двое полицейских получили травмы.
По информации ведомства, оба сотрудника доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.