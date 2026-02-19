Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области мужчина при задержании ранил полицейских гранатой
10:30 19.02.2026 (обновлено: 11:50 19.02.2026)
В Ростовской области мужчина при задержании ранил полицейских гранатой
В Ростовской области мужчина при задержании ранил полицейских гранатой
В Ростовской области мужчина при задержании ранил полицейских гранатой

Подорвавший гранату в Ростовской области числится в федеральном розыске

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПолицейский на улице
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Находившийся в розыске подорвал, предположительно, гранату при попытке его задержания в Ростовской области, он скончался, двое полицейских ранены, сообщили журналистам в ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что мужчина 1981 года рождения, находящийся в федеральном розыске, может находиться в селе Николаевка Ростовской области.
"Прибывшие на место полицейские в одном из домов обнаружили подозреваемого, который при задержании оказал сопротивление и осуществил подрыв взрывного устройства, предположительно, боевой гранаты", - рассказал представитель ведомства.
В МВД уточнили, что сам мужчина погиб, двое полицейских получили травмы.
По информации ведомства, оба сотрудника доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Мариуполе задержали мужчину, взорвавшего гранату в кафе
10 февраля, 16:45
 
