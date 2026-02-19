https://ria.ru/20260219/zabajkale-2075375772.html
В Забайкалье подросткам вынесут приговор по делу о поджогах лесов
ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд в пятницу огласит приговор двум подросткам, обвиняемым в терроризме за поджоги лесов в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае по заданию куратора с Украины, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Оглашение приговора назначено на завтра (на пятницу - ред.) на 11.00 (05.00 мск - ред.)", - сказал собеседник агентства.
В четверг в ходе прений по делу обвинение запросило одному из фигурантов девять лет колонии, второму - восемь лет и шесть месяцев.
СК России летом 2025 года сообщал о возбуждении уголовного дела о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины. Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса с ущербом на более 322 миллиона рублей, и арестовали. Подростки четыре раза поджигали лес у Атамановки по заданию куратора с Украины за обещанное вознаграждение в 100 тысяч рублей, которое так и не получили.