В Забайкалье подросткам вынесут приговор по делу о поджогах лесов
08:04 19.02.2026 (обновлено: 08:34 19.02.2026)
В Забайкалье подросткам вынесут приговор по делу о поджогах лесов
В Забайкалье подросткам вынесут приговор по делу о поджогах лесов
происшествия, забайкальский край, украина
Происшествия, Забайкальский край, Украина
В Забайкалье подросткам вынесут приговор по делу о поджогах лесов

В Забайкалье подросткам вынесут приговор по делу о поджогах по заданию с Украины

ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд в пятницу огласит приговор двум подросткам, обвиняемым в терроризме за поджоги лесов в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае по заданию куратора с Украины, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Оглашение приговора назначено на завтра (на пятницу - ред.) на 11.00 (05.00 мск - ред.)", - сказал собеседник агентства.
В четверг в ходе прений по делу обвинение запросило одному из фигурантов девять лет колонии, второму - восемь лет и шесть месяцев.
СК России летом 2025 года сообщал о возбуждении уголовного дела о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины. Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса с ущербом на более 322 миллиона рублей, и арестовали. Подростки четыре раза поджигали лес у Атамановки по заданию куратора с Украины за обещанное вознаграждение в 100 тысяч рублей, которое так и не получили.
Задержание агента спецслужб Украины в Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ФСБ: задержанный агент Киева заявил, что должен был убить военного
30 января, 10:11
 
ПроисшествияЗабайкальский крайУкраина
 
 
