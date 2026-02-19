https://ria.ru/20260219/yug-2075440480.html
Бойцы "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Бойцы "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
ВСУ потеряли свыше 115 военнослужащих за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2026
Бойцы "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
МО РФ: ВСУ потеряли более 115 военных в зоне действий "Южной" группировки