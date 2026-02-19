Рейтинг@Mail.ru
Евраев представил инвестиционные возможности строительной отрасли - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:01 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/yaroslavl-2075615405.html
Евраев представил инвестиционные возможности строительной отрасли
Евраев представил инвестиционные возможности строительной отрасли - РИА Новости, 19.02.2026
Евраев представил инвестиционные возможности строительной отрасли
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил инвестиционные возможности строительной отрасли региона на площадке СберСити в Москве в рамках... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T21:01:00+03:00
2026-02-19T21:01:00+03:00
ярославская область
ярославская область
москва
евгения титова
михаил евраев
сбербанк россии
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_26792e11ed84a0a17a05353b51ab6dce.jpg
https://ria.ru/20260219/sber-2075537895.html
ярославская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fbdcfcab81b8a0dd0b4c148d0ade5aba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, москва, евгения титова, михаил евраев, сбербанк россии, сбер
Ярославская область, Ярославская область, Москва, Евгения Титова, Михаил Евраев, Сбербанк России, Сбер
Евраев представил инвестиционные возможности строительной отрасли

Евраев представил ярославские инвестпроекты строительной отрасли в СберСити

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил инвестиционные возможности строительной отрасли региона на площадке СберСити в Москве в рамках проведения Дня Ярославской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сфера строительства – одна из самых значимых в экономике региона. По темпам строительства в 2025 году Ярославская область занимает седьмое место в ЦФО и демонстрирует уверенный рост и стабильность, создавая комфортные условия для жизни и предпринимательства", - цитирует Евраева пресс-служба.
По словам губернатора, в прошлом году в регионе введено 938,6 тысячи квадратных метров жилья, что превысило плановые показатели.
"Продолжаем работу. Так, на прошедшем в 2025 году Петербургском экономическом форуме достигнуты договоренности с ГК "Норские резиденции" ("Гудград") и Сбербанком о создании до 2033 года двух современных микрорайонов в Ярославле", - подчеркнул глава региона.
Сообщается, что правительство Ярославской области совместно со Сбером заключило соглашение о разработке стратегического мастер-плана на Ярославскую городскую агломерацию. Документ будет учитывать интересы жителей и инвесторов и поможет в реализации ключевых проектов в различных сферах.
Вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы, подчеркнул важность того, чтобы новые кварталы стали современными пространствами для работы, отдыха и воспитания детей – местами, где хочется жить и растить новое поколение.
По словам Титова, для Сбера Ярославская область – один из ключевых партнеров.
"Сегодня наш портфель недвижимости в области составляет порядка 40 миллиардов рублей. Однако для нас важнее, что стоит за этими цифрами. С начала 2025 года Сбер выдал жителям Ярославской области ипотечных кредитов почти на 20 миллиардов рублей, и 3,4 тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря программе семейной ипотеки. Мы инвестируем не просто в квадратные метры, а в качество жизни людей", - сообщил Титов.
В СберСити презентовали туристический потенциал Ярославской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В СберСити презентовали туристический потенциал Ярославской области
Вчера, 16:58
 
Ярославская областьЯрославская областьМоскваЕвгения ТитоваМихаил ЕвраевСбербанк РоссииСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала