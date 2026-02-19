ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил инвестиционные возможности строительной отрасли региона на площадке СберСити в Москве в рамках проведения Дня Ярославской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сфера строительства – одна из самых значимых в экономике региона. По темпам строительства в 2025 году Ярославская область занимает седьмое место в ЦФО и демонстрирует уверенный рост и стабильность, создавая комфортные условия для жизни и предпринимательства", - цитирует Евраева пресс-служба.

По словам губернатора, в прошлом году в регионе введено 938,6 тысячи квадратных метров жилья, что превысило плановые показатели.

"Продолжаем работу. Так, на прошедшем в 2025 году Петербургском экономическом форуме достигнуты договоренности с ГК "Норские резиденции" ("Гудград") и Сбербанком о создании до 2033 года двух современных микрорайонов в Ярославле", - подчеркнул глава региона.

Сообщается, что правительство Ярославской области совместно со Сбером заключило соглашение о разработке стратегического мастер-плана на Ярославскую городскую агломерацию. Документ будет учитывать интересы жителей и инвесторов и поможет в реализации ключевых проектов в различных сферах.

Вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы, подчеркнул важность того, чтобы новые кварталы стали современными пространствами для работы, отдыха и воспитания детей – местами, где хочется жить и растить новое поколение.

По словам Титова, для Сбера Ярославская область – один из ключевых партнеров.