Ярославский губернатор рассказал в Москве о достижениях АПК региона
Ярославская область
Ярославская область
 
17:52 19.02.2026 (обновлено: 18:09 19.02.2026)
Ярославский губернатор рассказал в Москве о достижениях АПК региона
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях агропромышленного комплекса региона на площадке умного города СберСити в Москве, сообщила... РИА Новости, 19.02.2026
ярославская область
ярославская область
москва
россия
михаил евраев
ярославская область
москва
россия
ярославская область, москва, россия, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Москва, Россия, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях агропромышленного комплекса региона на площадке умного города СберСити в Москве, сообщила пресс-служба областного правительства.
Евраев, по информации пресс-службы, выступил в рамках презентации инвестиционного потенциала Ярославской области на площадке СберСити в Москве.
"АПК Ярославской области – фундамент нашего благополучия. Сегодня в отрасли работают свыше 300 успешных компаний и фермерских хозяйств, более 50 пищевых и перерабатывающих предприятий. Наша ключевая задача – создать условия, чтобы бизнес рос и развивался. Для этого разработали комплексную систему поддержки инвесторов на всех этапах, от подбора земельного участка до помощи в реализации готовой продукции", - цитирует Евраева пресс-служба.
Губернатор рассказал, что правительство области предоставляет льготные кредиты, для крупных компаний доступен льготный лизинг.
"Поддерживаем аграриев финансово от покупки семян отечественной селекции до реализации продукции. Оказываем поддержку нашим компаниям для участия в федеральных проектах, делаем упор на подготовку собственных кадров, развитие агротуризма", - отметил Евраев.
По его данным, в прошлом году на развитие АПК из областного бюджета выделено более 1 миллиарда рублей. Сейчас в отрасли реализуются 20 инвестпроектов на общую сумму 30 миллиардов рублей. Губернатор уточнил, что регион занимает первое место в ЦФО по производству яиц. Угличская птицефабрика признана лучшей в стране по итогам форума "Птицеводство в России – 2025". Треть мороженого в субъекты ЦФО поступает из Ярославской области от фабрики "Айсберри-ФМ". Компании "АгриВолга" и "Красный маяк" вошли в топ-30 крупнейших производителей молока в России.
По словам Евраева, хорошие результаты достигнуты и в развитии аквакультуры и рыбопереработки. В регионе работают 18 рыбодобывающих организаций. Компания "Ярославский бройлер" развивает новое направление аквакультуры – на предприятии создана ферма по выращиванию клариевого сома проектной мощностью до 300 тонн в год.
Ярославская областьЯрославская областьМоскваРоссияМихаил Евраев
 
 
