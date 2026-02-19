Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2026!
18:59 19.02.2026
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2026!
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2026! - РИА Новости, 19.02.2026
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2026!
Выставка собак и кошек из приютов #НадоБратьЗимой2026! пройдет 22 февраля 2026 года в пространстве "Бойлерная" на территории "Хлебозавода №9". РИА Новости, 19.02.2026
60
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2026!

В Москве 22 февраля пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2026!

Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных Надо брать!
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Вирта"
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Выставка собак и кошек из приютов #НадоБратьЗимой2026! пройдет 22 февраля 2026 года в пространстве "Бойлерная" на территории "Хлебозавода №9".
На выставке будут представлены более 100 кошек и собак.
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных Надо брать!
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Вирта"
Животные передаются в семьи абсолютно бесплатно, но только по договору, так что не забудьте взять с собой паспорт.
Если у вас нет возможности забрать питомца домой, но хотите помочь, то можно принести подарки для жителей приютов: сухой корм, консервы, поводки и ошейники, миски, игрушки, лекарства.
На благотворительном маркете вы сможете приобрести памятные сувениры. Все вырученные средства от продажи будут направлены на помощь бездомным животным.
Также у гостей будет возможность перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте".
Выставка #НадоБратьЗимой2026! пройдет 22 февраля с 12:00 до 18:00 в пространстве "Бойлерная" на территории "Хлебозавода №9" (г. Москва, ул. Новодмитровская, д.1, стр.17 м. Дмитровская).
