В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2026!

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Выставка собак и кошек из приютов #НадоБратьЗимой2026! пройдет 22 февраля 2026 года в пространстве "Бойлерная" на территории "Хлебозавода №9".
На выставке будут представлены более 100 кошек и собак.
Животные передаются в семьи абсолютно бесплатно, но только по договору, так что не забудьте взять с собой паспорт.
Если у вас нет возможности забрать питомца домой, но хотите помочь, то можно принести подарки для жителей приютов: сухой корм, консервы, поводки и ошейники, миски, игрушки, лекарства.
На благотворительном маркете вы сможете приобрести памятные сувениры. Все вырученные средства от продажи будут направлены на помощь бездомным животным.
Также у гостей будет возможность перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте".
Выставка #НадоБратьЗимой2026! пройдет 22 февраля с 12:00 до 18:00 в пространстве "Бойлерная" на территории "Хлебозавода №9" (г. Москва, ул. Новодмитровская, д.1, стр.17 м. Дмитровская).
