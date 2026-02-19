В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2026!

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Выставка собак и кошек из приютов #НадоБратьЗимой2026! пройдет 22 февраля 2026 года в пространстве "Бойлерная" на территории "Хлебозавода №9".

На выставке будут представлены более 100 кошек и собак.

© Фото предоставлено благотворительным фондом "Вирта" Выставка бездомных животных "Надо брать!"

Животные передаются в семьи абсолютно бесплатно, но только по договору, так что не забудьте взять с собой паспорт.

Если у вас нет возможности забрать питомца домой, но хотите помочь, то можно принести подарки для жителей приютов: сухой корм, консервы, поводки и ошейники, миски, игрушки, лекарства.

На благотворительном маркете вы сможете приобрести памятные сувениры. Все вырученные средства от продажи будут направлены на помощь бездомным животным.

Также у гостей будет возможность перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте".