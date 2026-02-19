Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили ввести выплаты для аварийных бригад в приграничье - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/vyplaty-2075366154.html
В ГД предложили ввести выплаты для аварийных бригад в приграничье
В ГД предложили ввести выплаты для аварийных бригад в приграничье - РИА Новости, 19.02.2026
В ГД предложили ввести выплаты для аварийных бригад в приграничье
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести выплаты для рабочих аварийных бригад в приграничных с Украиной... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T04:08:00+03:00
2026-02-19T04:08:00+03:00
россия
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_d6551ab828f40e042e78b5b5a0a7c34c.jpg
https://ria.ru/20260213/ipoteka-2074056473.html
https://ria.ru/20260214/tsb-2074330484.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_10786a5cd1be5197cf2de927a135e8dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей миронов, госдума рф
Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
В ГД предложили ввести выплаты для аварийных бригад в приграничье

Миронов предложил ввести выплаты для аварийных бригад в приграничье

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести выплаты для рабочих аварийных бригад в приграничных с Украиной областях.
"Льготные выплаты на случай гибели или ранения необходимо распространить на рабочих объектов критической инфраструктуры и аварийных бригад в приграничных с Украиной областях", - сказал Миронов РИА Новости.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Миронов предложил внедрить систему стройсберкасс как альтернативу ипотеке
13 февраля, 01:08
По его словам, враг продолжает обстреливать российские приграничные регионы, лишая мирных жителей электричества, тепло- и водоснабжения, а аварийные бригады и специалисты на объектах инфраструктуры работают "сутками напролет", чтобы устранить последствия обстрелов, часто с риском для жизни.
"Призываю правительство РФ распространить на них выплаты на случай ранения или смерти, которые уже в этих регионах получают государственные и муниципальные служащие, добровольцы", - уточнил политик.
Миронов считает, что у таких специалистов должно быть право на получение медицинской помощи вне очереди, в том числе при необходимости - в реабилитационных центрах.
"От их работы во многом сегодня зависит нормальная жизнь миллионов людей, которые не должны становиться заложниками украинских террористов", - подытожил он.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Миронов предложил усилить контроль за деятельностью ЦБ
14 февраля, 04:50
 
РоссияСергей МироновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала