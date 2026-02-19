https://ria.ru/20260219/vyplaty-2075366154.html
В ГД предложили ввести выплаты для аварийных бригад в приграничье
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести выплаты для рабочих аварийных бригад в приграничных с Украиной областях.
"Льготные выплаты на случай гибели или ранения необходимо распространить на рабочих объектов критической инфраструктуры и аварийных бригад в приграничных с Украиной областях", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, враг продолжает обстреливать российские приграничные регионы, лишая мирных жителей электричества, тепло- и водоснабжения, а аварийные бригады и специалисты на объектах инфраструктуры работают "сутками напролет", чтобы устранить последствия обстрелов, часто с риском для жизни.
"Призываю правительство РФ
распространить на них выплаты на случай ранения или смерти, которые уже в этих регионах получают государственные и муниципальные служащие, добровольцы", - уточнил политик.
Миронов
считает, что у таких специалистов должно быть право на получение медицинской помощи вне очереди, в том числе при необходимости - в реабилитационных центрах.
"От их работы во многом сегодня зависит нормальная жизнь миллионов людей, которые не должны становиться заложниками украинских террористов", - подытожил он.