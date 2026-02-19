Рейтинг@Mail.ru
ЦИК запустил цифровую платформу "Выборы 2.0"
Девушка голосует на избирательном участке
Выборы в Государственную думу
 
12:46 19.02.2026
ЦИК запустил цифровую платформу "Выборы 2.0"
ЦИК запустил цифровую платформу "Выборы 2.0"
Центральная избирательная комиссии РФ запустила новую цифровую платформу на отечественном оборудовании "Выборы 2.0", которая будет работать на выборах в 2026... РИА Новости, 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/vybory-2075405390.html
ЦИК запустил цифровую платформу "Выборы 2.0"

ЦИК запустил цифровую платформу "Выборы 2.0" на отечественном оборудовании

Электронное голосование. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Центральная избирательная комиссии РФ запустила новую цифровую платформу на отечественном оборудовании "Выборы 2.0", которая будет работать на выборах в 2026 году, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"В этом году мы наконец-то ввели взамен нашей государственной автоматизированной системы, которая проработала 20 лет, новую - на базе цифровой платформы - "Выборы 2.0", - сказала Памфилова на заседании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ.
Она отметила, что с учетом существующих вызовов платформа будет функционировать полностью на отечественном оборудовании, и на российском программном обеспечении.
"Спасибо нашим недругам за их санкции, они нам дали мощный толчок для развития нашего потенциала. И слава Богу!", - подчеркнула глава ЦИК.
По ее словам, основным достоинством новой платформы является то, что она полностью автономна от глобальной интернет-сети и не подвержена DDoS-атакам.
ЦИК не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в 2026 году
