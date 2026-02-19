https://ria.ru/20260219/vybory-2075448141.html
ЦИК запустил цифровую платформу "Выборы 2.0"
Центральная избирательная комиссии РФ запустила новую цифровую платформу на отечественном оборудовании "Выборы 2.0", которая будет работать на выборах в 2026... РИА Новости, 19.02.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Центральная избирательная комиссии РФ запустила новую цифровую платформу на отечественном оборудовании "Выборы 2.0", которая будет работать на выборах в 2026 году, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
«
"В этом году мы наконец-то ввели взамен нашей государственной автоматизированной системы, которая проработала 20 лет, новую - на базе цифровой платформы - "Выборы 2.0", - сказала Памфилова на заседании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ.
Она отметила, что с учетом существующих вызовов платформа будет функционировать полностью на отечественном оборудовании, и на российском программном обеспечении.
"Спасибо нашим недругам за их санкции, они нам дали мощный толчок для развития нашего потенциала. И слава Богу!", - подчеркнула глава ЦИК
.
По ее словам, основным достоинством новой платформы является то, что она полностью автономна от глобальной интернет-сети и не подвержена DDoS-атакам.