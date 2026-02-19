ЦИК запустил цифровую платформу "Выборы 2.0"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Центральная избирательная комиссии РФ запустила новую цифровую платформу на отечественном оборудовании "Выборы 2.0", которая будет работать на выборах в 2026 году, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

« "В этом году мы наконец-то ввели взамен нашей государственной автоматизированной системы, которая проработала 20 лет, новую - на базе цифровой платформы - "Выборы 2.0", - сказала Памфилова на заседании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ.

Она отметила, что с учетом существующих вызовов платформа будет функционировать полностью на отечественном оборудовании, и на российском программном обеспечении.

"Спасибо нашим недругам за их санкции, они нам дали мощный толчок для развития нашего потенциала. И слава Богу!", - подчеркнула глава ЦИК