ЦИК не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в 2026 году
Девушка голосует на избирательном участке
Выборы в Государственную думу
 
10:40 19.02.2026
ЦИК не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в 2026 году
ЦИК не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в 2026 году - РИА Новости, 19.02.2026
ЦИК не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в 2026 году
Центральная избирательная комиссия РФ не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму в 2026 году, сообщила председатель ЦИК России Элла... РИА Новости, 19.02.2026
политика
россия
элла памфилова
госдума рф
снг
выборы в государственную думу
выборы в государственную думу
политика, россия, элла памфилова, госдума рф, снг, выборы в государственную думу
Политика, Россия, Элла Памфилова, Госдума РФ, СНГ, Выборы в Государственную думу, Выборы в Государственную думу
ЦИК не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в 2026 году

Памфилова: ЦИК не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму

Женщина голосует на избирательном участке
Женщина голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Женщина голосует на избирательном участке. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму в 2026 году, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"У нас тоже, как и прежде, традиционное голосование бумажными бюллетенями, оно было, есть и будет. Никто не собирается отказываться", - сказала Памфилова на заседании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников СНГ.
Запад готовится к вмешательству в выборы в Госдуму, заявили в Совбезе
2 февраля, 12:34
Запад готовится к вмешательству в выборы в Госдуму, заявили в Совбезе
2 февраля, 12:34
 
Выборы в Государственную думу, Политика, Россия, Элла Памфилова, Госдума РФ, СНГ
 
 
