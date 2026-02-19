https://ria.ru/20260219/vybory-2075405390.html
ЦИК не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в 2026 году
ЦИК не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в 2026 году - РИА Новости, 19.02.2026
ЦИК не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в 2026 году
Центральная избирательная комиссия РФ не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму в 2026 году, сообщила председатель ЦИК России Элла... РИА Новости, 19.02.2026
политика
россия
россия
ЦИК не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в 2026 году
Памфилова: ЦИК не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму