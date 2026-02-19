ВТБ: сквозной антифрод и обмен данными — ключ к противодействию мошенникам

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сквозное применение мер антифрода при синхронизации стандартов информбезопасности и оперативном обмене данными между банками и их партнерами являются в настоящий момент главными факторами эффективной борьбы с мошенничеством, считает руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.

Средин выступил на сессии "Платформы роста" Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

"Мы внимательно анализируем весь клиентский путь — от покупки товара на маркетплейсе до оформления кредита или рассрочки в банке. На этом пути задействованы разные стандарты информационной безопасности и способы идентификации клиентов. Наша задача — синхронизировать эти процессы и наладить обмен информацией, в том числе о мошеннических атаках, чтобы усиливать защиту за счет взаимного обогащения данных", — привели в ВТБ слова Средина.

Он отметил, что расширение партнерских интеграций, запуск новых продуктов и сервисов увеличивают количество потенциальных векторов атак для злоумышленников. При этом мошенники активно используют технологии искусственного интеллекта, что требует от банков сопоставимых инвестиций в развитие собственных ИИ-решений и систем машинного обучения для своевременного выявления и предотвращения атак.