ВТБ: сквозной антифрод и обмен данными — ключ к противодействию мошенникам
15:59 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/vtb-2075512755.html
ВТБ: сквозной антифрод и обмен данными — ключ к противодействию мошенникам
ВТБ: сквозной антифрод и обмен данными — ключ к противодействию мошенникам - РИА Новости, 19.02.2026
ВТБ: сквозной антифрод и обмен данными — ключ к противодействию мошенникам
Сквозное применение мер антифрода при синхронизации стандартов информбезопасности и оперативном обмене данными между банками и их партнерами являются в... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:59:00+03:00
2026-02-19T15:59:00+03:00
втб (банк)
https://ria.ru/20260218/vtb-2075152125.html
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4d908ebfb9b6ff73531b56acc6346306.jpg
1920
1920
true
втб (банк)
ВТБ (банк)
ВТБ: сквозной антифрод и обмен данными — ключ к противодействию мошенникам

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сквозное применение мер антифрода при синхронизации стандартов информбезопасности и оперативном обмене данными между банками и их партнерами являются в настоящий момент главными факторами эффективной борьбы с мошенничеством, считает руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.
Средин выступил на сессии "Платформы роста" Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
"Мы внимательно анализируем весь клиентский путь — от покупки товара на маркетплейсе до оформления кредита или рассрочки в банке. На этом пути задействованы разные стандарты информационной безопасности и способы идентификации клиентов. Наша задача — синхронизировать эти процессы и наладить обмен информацией, в том числе о мошеннических атаках, чтобы усиливать защиту за счет взаимного обогащения данных", — привели в ВТБ слова Средина.
Он отметил, что расширение партнерских интеграций, запуск новых продуктов и сервисов увеличивают количество потенциальных векторов атак для злоумышленников. При этом мошенники активно используют технологии искусственного интеллекта, что требует от банков сопоставимых инвестиций в развитие собственных ИИ-решений и систем машинного обучения для своевременного выявления и предотвращения атак.
По мнению Средина, дальнейшее развитие межплатформенного взаимодействия, обмена информацией о киберугрозах и внедрение ИИ-технологий станут основой устойчивости финансовых экосистем и ключевым фактором повышения доверия клиентов.
ВТБ: спрос на онлайн-регистрацию бизнеса вырос в 1,5 раза
18 февраля, 11:45
