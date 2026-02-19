Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 19 февраля: ВС России уничтожили хранилище горючего ВСУ - РИА Новости, 19.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 19.02.2026
Спецоперация, 19 февраля: ВС России уничтожили хранилище горючего ВСУ
Российская армия нанесла поражение хранилищу горючего и объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 19.02.2026
Спецоперация, 19 февраля: ВС России уничтожили хранилище горючего ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российская армия нанесла поражение хранилищу горючего и объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.
ВСУ за сутки потеряли 1 265 военнослужащих, 301 беспилотник, 10 снарядов HIMARS и РСЗО Vampire.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.02.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.02.2026
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.02.2026
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 115 432 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 768 танков и других боевых бронированных машин, 1 668 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 376 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 769 единиц специальной военной автомобильной техники.

Spiegel узнал, кто подорвал "Cеверный поток"

Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли 26 сентября 2022 года. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила.
По информации немецкого издания Spiegel, операцию по подрыву "Северного потока" одобрил бывший командующий армии Украины Валерий Залужный. При этом утверждается, что подрыв не был одобрен Владимиром Зеленским, и его офис не был проинформирован об операции.
"Эта операция, в конце концов, была одобрена Валерием Залужным, который тогда был главой армии", - говорится в публикации.
Как отметили в издании, организаторы теракта на "Северном потоке" в итоге действовали без поддержки США, найдя некоего спонсора на Украине.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Майор ВСУ организовал схему побега из воинских частей
Вчера, 08:44

Заявления о женевских переговорах

Переговоры по Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Кремлю в настоящий момент нечего добавить к той характеристике раунда переговоров, которую по итогам дал Мединский, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, переговоры по украинскому урегулированию идут непросто, но, как отмечал глава российской делегации Мединский, будут продолжены.
Переговоры - это всегда хорошо, но цели СВО будут достигнуты, отметил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
ВСУ используют территориальную оборону как рабскую силу, заявил Кимаковский
18 февраля, 23:51

Своих не хватает, обратились к наемникам

Киев сознательно скрывает присутствие иностранных наемников за штурвалами западных истребителей, чтобы поддерживать пропагандистский миф о сохранении боеспособности собственных ВВС, заявил в беседе с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.
Подразделение ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) снизило требования к возрасту вербуемых из-за дефицита боевиков, выяснило РИА Новости.
Осужденный заочно в ДНР японский наемник Юя Мотомура собирал деньги для японцев в составе ВСУ вместе с бывшим членом якудза, выяснило РИА Новости, изучив его публикации в соцсетях.
Бразильского наемника забили насмерть в расположении иностранного легиона главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Киеве, сообщает издание Kyiv Independent.

Новости с ЛБС

Военнослужащие армии России помогают пленным украинским военным спасать раненых сослуживцев, рассказал на видео Минобороны РФ штурмовик подразделения группировки войск "Центр" Андрей Батаев.
Ударом ОТРК "Искандер" в Черниговской области уничтожена пусковая площадка и места хранения ударных дронов ВСУ дальнего действия, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Группа наемников из Колумбии, которые воевали в составе ВСУ, попалась в ловушку и была уничтожена, рассказал РИА Новости офицер мотострелкового подразделения группировки войск "Север" с позывным "Добрыня".

Подлость ВСУ

Командир ВСУ угрожал смертью группе отступивших с позиций военных в Запорожской области, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Пленный украинский военнослужащий Вячеслав Недошивка рассказал, что попал на линию боевого соприкосновения после трёх дней подготовке в учебной части.
Семь наемников из Литвы отказались участвовать в дальнейшей тренировке в ВСУ, став свидетелями упражнений с "реальной имитацией боевых действий", пишет испанская газета Mundo со ссылкой на полученную журналистами издания информацию с места.
