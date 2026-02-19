"Возможности на пределе". На Западе рассказали о неожиданном казусе в ВСУ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Семь наемников ВСУ из Литвы отказались участвовать в тренировке в зоне СВО, испугавшись имитации реального боя, пишет El Mundo.

По данным издания, на прошлой неделе 14 литовских добровольцев были приняты на обучение по борьбе с БПЛА и проведению эвакуации под обстрелом. Их разделили на две группы по 7 человек.