МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Семь наемников ВСУ из Литвы отказались участвовать в тренировке в зоне СВО, испугавшись имитации реального боя, пишет El Mundo.
По данным издания, на прошлой неделе 14 литовских добровольцев были приняты на обучение по борьбе с БПЛА и проведению эвакуации под обстрелом. Их разделили на две группы по 7 человек.
"Первой группе устроили тренировку, имитирующую реальные боевые действия, чтобы проверить их возможности на пределе. Увидев это, семь литовцев из второй группы отказались участвовать", — сообщается в материале.
В Киеве бразильского наемника забили насмерть
Вчера, 10:12
В понедельник посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в последнее время наблюдается падение интереса иностранцев к участию в боях за Украину из-за больших потерь среди наемников. Многие боевики бегут в свои страны и рассказывают, что происходит на театре военных действий.
Минобороны России неоднократно отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.