Бригада наемников ВСУ снизила требования к возрасту из-за недобора
Подразделение ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) снизило требования к возрасту вербуемых из-за дефицита боевиков, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2026
РИА Новости: бригада наемников ВСУ снизила требования к возрасту вербуемых
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Подразделение ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) снизило требования к возрасту вербуемых из-за дефицита боевиков, выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик СЛБ в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил, что допустимый возраст для кандидатов составляет от 18 до 54 лет.
При этом, в более ранних публикациях в аккаунте СЛБ заявлялось, что верхний возрастной порог составляет 50 лет.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ
обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине
как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.