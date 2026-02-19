Рейтинг@Mail.ru
Бригада наемников ВСУ снизила требования к возрасту из-за недобора - РИА Новости, 19.02.2026
05:15 19.02.2026
Бригада наемников ВСУ снизила требования к возрасту из-за недобора
Бригада наемников ВСУ снизила требования к возрасту из-за недобора - РИА Новости, 19.02.2026
Бригада наемников ВСУ снизила требования к возрасту из-за недобора
Подразделение ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) снизило требования к возрасту вербуемых из-за дефицита боевиков, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2026
украина
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20260219/vsu-2075363732.html
украина
2026
Новости
украина, вооруженные силы украины
Украина, Вооруженные силы Украины
Бригада наемников ВСУ снизила требования к возрасту из-за недобора

РИА Новости: бригада наемников ВСУ снизила требования к возрасту вербуемых

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Подразделение ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) снизило требования к возрасту вербуемых из-за дефицита боевиков, выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик СЛБ в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил, что допустимый возраст для кандидатов составляет от 18 до 54 лет.
При этом, в более ранних публикациях в аккаунте СЛБ заявлялось, что верхний возрастной порог составляет 50 лет.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
