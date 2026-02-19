Рейтинг@Mail.ru
Командир ВСУ угрожал смертью отступившим военным в Запорожской области - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/vsu-2075364821.html
Командир ВСУ угрожал смертью отступившим военным в Запорожской области
Командир ВСУ угрожал смертью отступившим военным в Запорожской области - РИА Новости, 19.02.2026
Командир ВСУ угрожал смертью отступившим военным в Запорожской области
Командир ВСУ угрожал смертью группе отступивших с позиций солдат в Запорожской области, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T03:34:00+03:00
2026-02-19T03:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20260218/spetsoperatsiya-2075340874.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Командир ВСУ угрожал смертью отступившим военным в Запорожской области

РИА Новости: командир ВСУ угрожал отступившим военным в Запорожской области

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Командир ВСУ угрожал смертью группе отступивших с позиций солдат в Запорожской области, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Как из него следует, командир заявлял, что украинские солдаты должны были выполнять приказ. В ответ солдат объясняет, что военнослужащие ВС РФ обошли и зашли на позиции с фланга, откуда уже успели отступить сослуживцы ВСУ.
"Сзади зашли. У вас вообще 360 (градусов обзора - ред.) должно быть, у вас дежурит два человека, три отдыхает… И теперь ты сидишь, скулишь. Вы вообще все (помрете – ред.), говорю как есть", - угрожает командир.
Также на радиоперехвате слышно, как командир убеждает солдат не отступать, а принять бой.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Силовики заявили об уничтожении части группы ВСУ при штурме Харьковки
18 февраля, 23:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала