https://ria.ru/20260219/vsu-2075364821.html
Командир ВСУ угрожал смертью отступившим военным в Запорожской области
Командир ВСУ угрожал смертью отступившим военным в Запорожской области - РИА Новости, 19.02.2026
Командир ВСУ угрожал смертью отступившим военным в Запорожской области
Командир ВСУ угрожал смертью группе отступивших с позиций солдат в Запорожской области, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T03:34:00+03:00
2026-02-19T03:34:00+03:00
2026-02-19T03:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20260218/spetsoperatsiya-2075340874.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Командир ВСУ угрожал смертью отступившим военным в Запорожской области
РИА Новости: командир ВСУ угрожал отступившим военным в Запорожской области
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Командир ВСУ угрожал смертью группе отступивших с позиций солдат в Запорожской области, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Как из него следует, командир заявлял, что украинские солдаты должны были выполнять приказ. В ответ солдат объясняет, что военнослужащие ВС РФ
обошли и зашли на позиции с фланга, откуда уже успели отступить сослуживцы ВСУ
.
"Сзади зашли. У вас вообще 360 (градусов обзора - ред.) должно быть, у вас дежурит два человека, три отдыхает… И теперь ты сидишь, скулишь. Вы вообще все (помрете – ред.), говорю как есть", - угрожает командир.
Также на радиоперехвате слышно, как командир убеждает солдат не отступать, а принять бой.