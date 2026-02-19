https://ria.ru/20260219/vsu-2075363732.html
Осужденный японский наемник собирал донаты для ВСУ с экс-членом якудза
япония
в мире, япония
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Осужденный заочно в ДНР японский наемник Юя Мотомура собирал деньги для японцев в составе ВСУ вместе с бывшим членом якудза, выяснило РИА Новости, изучив его публикации в соцсетях.
В пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что Верховный суд ДНР заочно приговорил Мотомуру к 14 годам колонии строгого режима. В материалах суда говорится, что он прибыл на Украину в ноябре 2022 года и воевал в составе "Грузинского легиона" до осени 2025 года.
В мае 2023 года Мотомура выложил совместное фото с еще одним наемником ВСУ, соотечественником по имени Хару-сан. На снимке оба в военной форме и призывают жертвовать средства в поддержку японских бойцов "Грузинского легиона", выяснило РИА Новости.
В интервью ряду СМИ Хару-сан рассказывал о своих "грехах", которые пытался искупить. Он утверждал, что состоял в якудза с 16 до 35 лет и провел девять лет в тюрьме за подрыв самодельного устройства у входа в здание японо-китайской организации дружбы.
РИА Новости установило по публикациям в социальных медиа, что настоящее имя Хару-сана - Хори Такааки.
Судя по постам, Мотомура выехал из Японии 16 июня 2022 года, а через три дня разместил билет на поезд в сторону Тернополя. Осенью 2023 года его активность резко сократилась, а в марте 2024 года он написал, что прошло "полгода" с момента его отъезда с Украины. Это может говорить о том, что он вернулся в Японию еще в сентябре 2023 года.
В декабре 2025 года на его странице появилось фото из маджонг-клуба, которым он управлял до отъезда на Украину, выяснило РИА Новости.